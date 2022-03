Faültetéssel és emléktáblaavatással ünnepelte szerdán 75 éves jubileumát a Tisza parkban a Tisza Táncegyüttes. A rendezvényen elhangzott: a csoport Szolnok legrégebben alapított amatőr művészeti társulatai közé tartozik, és a Magyar Állami Népi Együttest is megelőzve lett az ország legidősebb, napjainkban is folyamatosan működő néptánccsoportja. A jeles esemény vendége volt Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára is.

A rendezvényen Dömötör Csaba, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára (jobbra) is részt vett az eseményen Fotó: Nagy Balázs