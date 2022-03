– Baktai Ádi csapattársammal azonnal odafutottunk, próbáltuk kihúzni a nyelvét, majd stabil oldalfekvésbe helyeztük. Mivel részt vettem az MLSZ elsősegély-tanfolyamán, rögtön szívmegállásra gondoltam. Hátára fordítottuk, és azonnal mellkaskompressziót kezdtem alkalmazni. A pánik közepette próbáltam higgadt maradni, annak ellenére is, hogy a defibrillátor sajnos a nagy kapkodásban nem kapcsolt be rögtön. Tíz percnyi kompresszió után Baktai Ádi egy szerencsés mozdulattal működésre bírta a készüléket. A gép azonnal megtette hatását, így újra elkezdett verni Józsi szíve, a légzését azonban továbbra is kompresszióval próbáltuk visszahozni Őze Róberttel felváltva. Egyszer csak sóhajtott egy nagyot, visszatért a légzése! Stabil oldalfekvésbe helyeztük, és fogtam a kezét, amíg a mentősök meg nem érkeztek – foglalta össze a sokkoló esetet a szakszerű segítséget nyújtó labdarúgó.

A focista életéért folyó harc mintegy húsz percig tartott, majd megérkeztek a mentők.

Mint kiderült, még kétszer hozták vissza az életbe a Hetényi Géza Kórházba szállított sportolót, aki egy sikeres műtét után, kedden már saját maga lélegzett, és reagált a környezetére. Virág Richárd kiemelte a többi labdarúgó közreműködését is. Volt, aki a kaput nyitotta ki a mentők fogadására, mások a mentő útját tették szabaddá – mindenki azon volt, hogy bajba jutott társukon segítsen.

A játékos hozzátette: szorgalmazza, hogy minél több helyszí­nen szervezzék meg az általa (is) elvégzett tanfolyamot, mert ahogyan ez az eset is bizonyítja, a tudás akár életet is menthet.