A témák egyike a hazai méz és méhészeti termékek népszerűsítése volt, illetve azok kapcsolódása az egészségtudatos táplálkozás, valamint az egészségmegőrzés és környezetvédelem területeihez. A méhészeti előadásokat Bezzeg László, a Magyar Professzionális Méhészek Egyesületének elnöke tartotta, a mézes gasztronómiába pedig Pálszabó Mihály mesterszakács vezette be az érdeklődőket. A szintén sok látogatót vonzó programon az egyik legősibb, de mostanra kissé elfeledett szárnyasunk, a galamb kapta a főszerepet. Vékonyné Házi Eszter, a szomszédos Hunyadfalva polgármestere tartott telt házas előadást a galambtenyésztésről.

Küllemükben és ízükben is egyedi mézes finomságok készültek. Beküldött fotó

A Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat és a Herman Ottó Intézet szakmai együttműködésével megvalósuló programon természetesen nem maradhatott el a főzőverseny sem, mely igen népszerű volt. A résztvevők mézes sütemények, valamint galambételek elkészítésében mérkőzhettek meg egymással. A professzionális zsűri 14 féle galambételt bírált el, melyek között volt leves, sült, pörkölt és rántott, de még töltött galamb is. A gazdag felhozatal ízvilágában felölelte a Kárpát-medencét, mivel nemcsak a magyar és kun konyha volt jelen, hanem három csángó főzőcsapat is bemutatta távoli szülőföldjük különleges ízvilágát – számolt be róla Sípos László. Aki nevetve hozzátette: a rendezvény sikerét mi sem bizonyítja jobban, minthogy a galambos ételek versenyében egy mézes-gyömbéres töltött galamb nyerte el az első helyezést. Benne volt a méz és a galamb is. A fesztivált kulturális programok ugyancsak színesítették, a harmadik napjához pedig kapcsolódott a hagyományos helyi piac, ahol az érdeklődők a megszokott jó minőségű, széles választékú helyi termékek között válogathattak.