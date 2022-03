Még januárban elfogadta Tiszapüspöki képviselő-testülete a település éves eseménynaptárát, melyben az előző évekhez hasonló módon betervezték az önkormányzati rendezvényeket, valamint a civil szervezetekhez köthető eseményeket.

A március tizenötödikei műsort az általános iskolával együttműködve tartottuk meg, ahogy a mai fáklyás felvonulást és a koszorúzást is. Ez idén az első nagyobb ünnepségünk

– tájékoztatta hírportálunkat Bander József polgármester.

Forrásaink és az időjárás függvényében májusban a gyermeknapot, júniusban pedig a falunapot szeretnénk megtartani. Vannak olyan rendezvények, melyek oktatási intézményekhez köthetőek, valamint a Helytörténeti Gyűjteményhez vagy a roma nemzetiségi önkormányzathoz

– sorolta a településvezető.

Hozzátette, az önkormányzat a nagyobb eseményekre, például a falu- vagy a gyermeknapra sem költ három-négyszázezer forintnál többet.

Koncertek hangja töltheti be a szolnoki Tisza-partot

A kistelepülések mellett természetesen a megyeszékhelyen is beindul az élet: a Tiszavirág Fesztivál közösségi oldalán már február elején bejelentették, hogy két év után idén ismét megrendezik a szolnoki programsorozatot.

– Megújult erővel vágunk bele a járvány okozta sebek gyógyításához, és kihagyott két év után izgalmas új energiákkal kezdtünk a szervezésbe – írták.

A már megszokott időpontban, június 14. és 18. között az ikonikus helyszíneken várják az érdeklődőket.

Kunkaput is avatnak idén a kevi juhászfesztiválon

Túrkevén két év kihagyás után idén végre megrendezik a juhászfesztivált.

Az első félév programjai között már biztosan beszélhetünk a XXII. Kevi Juhászfesztiválról. A nagyszabású rendezvényt a tervek szerint május tizenharmadika és tizenötödike között tartjuk meg, idén újdonság, hogy pénteken lesz a nulladik nap

– mondta el érdeklődésünkre Narancsik Boglárka.

A város kommunikációs és rendezvényszervező referense hozzátette: szintén májusban lesz még egy fontos rendezvény a kilencezer lelkes nagykunsági városban.

A jászkun redemptióhoz kapcsolódva avatunk fel egy kunkaput a ligetben

– beszélt a részletekről a túrkevei szakember.

Március közepétől kínálnak programokat a Martfűi Művelődési Központban.

– Nagy lelkesedéssel terveztük az idei évet, a rendezvényeken további források bevonásával fejlesztettünk, ahol csak tudtunk. A következő nagyobb szabású a húsvéti családi délután lesz, de várjuk már a költészet napi, városi szavalóversenyt is, hiszen ezt az elmúlt években nem tudtuk megtartani – válaszolta megkeresésünkre Asztalosné Kocsis Enikő, a művelődési központ igazgatója.

Izgalmas, mozgalmas nyárra számítanak

A kisvárosban nyári fesztiválra és a Martfűi Ünnepi Napokra is készülnek, de kiállításokat is terveznek, újra élettel telik meg tehát az intézmény. Folyamatosan pályáznak, így vélhetően még több programot tudnak majd megvalósítani, amibe bevonhatják a város és akár a térség lakóit is.

Kunszentmártonban is évek után először rendeznek majálist. Tervezik a gyereknapot, valamint az augusztus huszadikai ünnepséget és a városnapját is.

Az önkormányzat által szervezett rendezvények mellett a civil szervezetek is mozgolódnak. Számítunk például a hagyományos kakasfőző versenyre, illetve a sokakat vonzó roncsderbire is. Ezek többsége – mivel nyáron esedékesek – szerencsére az előző években sem maradtak el

– utalt az elmúlt esztendők nehézségeire Wenner-Várkonyi Attila polgármester.

Még a gyermeknap is más műsorral körítve

A kisebb települések többségén, így például Tiszasülyön is teljes erőbedobással szervezik a falunapot.

– Ezen a héten egyeztettünk a programokról – számolt be a fejleményekről Balaton Mária rendezvényszervező, a könyvtár és művelődési ház vezetője.

A falunapot mindig augusztus első szombatján tartjuk, de nem lehet elég korán elkezdeni a szervezést, így is volt már olyan fellépő, akit már nem tudtunk elhívni. Készülünk a majálisra is, horgászversenyt szeretnénk rendezni az önkormányzati tulajdonú tavon. Emellett nagyobb volumenű gyereknapot tervezünk, ezt már két éve nem sikerült megtartani. Tavaly kaptak ugyan ajándékot a gyerekek, de az mégsem olyan gyereknap, mint amikor programokkal várjuk őket...

– emelte ki a rendezvényszervező.

Egyre népszerűbb Abony és térsége

Abony az elmúlt években sok színes programot szervezett, melyeken nem csak a környékbeli települések lakosai, hanem az ország legkülönbözőbb pontjain élők és külföldi vendégek is részt vettek. A koronavírus-járvány miatti intézkedések enyhítése, illetve feloldása immár lehetővé teszi, hogy idén még a korábbiaknál is több és nagyobb volumenű program várja az érdeklődőket.



– Ebben az esztendőben négy Tarka Téri Piacot tervezünk, és a hagyományos rendezvények mellett több új programmal rukkolunk elő. Augusztus hatodikán városunk rendezi a Nemzeti Vágta abonyi előfutamát. Július tizenhetedikén a Tesla Show alkotóinak új darabját, a Vadak Ura című musicalt mutatjuk be a főtér szabadtéri színpadán – tájékoztatta hírportálunkat a város sajtóreferense. Lőrinczy Veronika elmondta, idén is lesz többek között Tóparty, Tarka Borjú Főzőverseny, Levendulaszüret, Abonyi Lovasnapok, autóstalálkozó, koncertek, színielőadások és számos más kulturális és szórakoztató esemény.



– Jövő hétvégén, a főtéren rendezzük meg a Pecsenye Parádét, melynek ötletgazdája és szakmai vezetője Csányi Sándor, a szolnoki gulyáskirály. Ezen a két napon a városközpontban sok-sok sztárvendéggel találkozhatnak a rendezvényre érkezők. A hírességek nem csupán a színpadon lesznek jelen, hiszen többen közülük főznek, vagy éppen sportolnak majd – tudtuk meg.