A Jász Fotó Klub két éve alakult meg Puyau Dániel fotográfus vezetésével, aki néhány évvel ezelőtt amatőr fotósok részére tartott előadásokat a fényképezés alapjairól. A társaság nagyon nyitott volt az új ismeretekre, és vágytak a közös élményekre, így együtt maradt „a banda”. Így hívják egymás között a kis fotós közösséget, melyhez új tagok is csatlakoztak. Már nagyon várták, hogy a közönség előtt bemutatkozzanak, ám erre a járvány miatt eddig nem volt lehetőség. „A világ, ahogyan mi látjuk” címmel március közepén nyílt meg a klub jótékonysági kiállítása a jásziványi Szoó István Művelődési Házban.



A kiállítás címe tökéletesen szimbolizálja közösségünk összetartó erejét. Két éve újabb és újabb kalandok után megyünk, ismerős és ismeretlen vidékeken próbáljuk meglátni azokat a rejtett csodákat, melyek mellett talán naponta elhaladunk. Legfőbb értéke a csapatnak az érzékenység. Tagjai nyitottak arra, hogy ezeket a pillanatokat átéljék, és át is adják a közönség számára – mondta Puyau Dániel a tárlat megnyitóján. A klub vezetője kiemelte, hogy a kiállítás mérföldkő a közösség számára, hiszen nem csak Jásziványon, hanem 6 másik jász településen is bepillantást adnak alkotásaik világába.

A bemutatkozáson túl szerettek volna extra értéket adni a képanyagnak, ezért a fotókat árverésre bocsátották. Ennek bevételéből pedig a Kék Pillangó Jászsági Autistákért Alapítványt segítik.

Hálásak vagyunk azért, hogy a Jász Fotó Klub fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást, és támogatásuk céljául alapítványunkat választották – kezdte köszöntőjét Póczné Harnyos Kitti, a Kék Pillangó Jászsági Autistákért Alapítvány vezetője. Elmondta, hogy autizmussal élő felnőttekkel, gyermekekkel és családjaikkal foglalkoznak, igyekeznek számukra az élet minden területén segítséget nyújtani.

2019-ben édesanyámmal hoztuk létre az alapítványt, mert három fiam közül kettő autizmusban érintett. Úgy gondoltuk, hogy tapasztalatainkat átadva egymásnak is tudunk segíteni, hiszen egy összetartó közösségben sokkal könnyebb megküzdeni a problémákkal. Kezdetben szemléletformáló órákat tartottunk. Sajnos édesanyámat elvesztettük, így a lelkesedés egy kicsit megcsappant, de a munka nem állt meg, elindítottuk a csoportos foglalkozásokat is. A járvány nehezítette a tevékenységünket, de amikor már a helyzet engedte, újra szerveztünk közösségi programokat. Nagyon örülök, hogy idén újra el tudjuk indítani a csoportos fejlesztő foglalkozásokat. A licitből befolyt összegekből nyári tábort szeretnénk szervezni autizmusban érintetteknek – mutatta be az alapítványt Póczné Harnyos Kitti.

Vándorútra indulnak a tárlattal

A jótékonysági árverés június 26-ig tart, a kiállított képekre a Jász Fotó Klub Facebook-oldalán lehet licitálni. Jásziványon március 29-ig csodálhatók meg a fényképek, majd első állomásáról a tárlat vándorútra indul. Jászfényszarun március 31-től április 15-ig, Jászszentandráson április 19-től május 6-ig, Jászberényben május 9-től 20-ig, Jászárokszálláson május 23-tól június 10-ig, Jászapátin pedig június 13-tól 22-ig mutatják be az alkotásokat. A végállomás Jánoshidán lesz, ahol a XXVI. Jász Világtalálkozó ideje alatt, június 24-től 26-ig tekinthető meg a kiállítás.