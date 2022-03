A hétfői ünnepélyes esemény megnyitóján megtudhattuk: a Jászsági-főcsatorna immár 1977 óta működik, és csatlakozik hozzá mintegy 295 kilométer öntöző-, illetve kettős működésű csatorna.

A teljes csatornarendszer csaknem 46 ezer hektár terület öntözését, vízellátását biztosítja.

Negyven év után azonban szükségessé vált a rendszer felújítása. Elengedhetetlen volt egyrészt a természetes elöregedés miatt, másrészt pedig azért, mert egy 2018-ban készült felmérés szerint újabb 7033 hektár területre jelentkezett igény.

A fejlesztések első szakaszát tavaly adták át, a teljes beruházás 1 milliárd 650 millió forintba került. Ennek köszönhetően megújult a meder, a töltés, 19 műtárgy, és elkészült egy új, az uszadék kiemelésére alkalmas mozgógereb is. Kialakítottak továbbá egy raktárépületet. A fejlesztések nyomán több mint 51 300 hektárra növekedett az a terület, ahol biztosítottá vált az öntözés.

Az első ütem elkészült, ugyanakkor nem állunk meg, újabb és újabb területeket szeretnénk öntözhetővé tenni. Folytatjuk a második ütemmel – jelentette be a helyszínen dr. Nagy István agrárminiszter. A tárcavezető hozzátette, az elmúlt időszak fontos lépése volt az öntözéses gazdálkodásról szóló törvény megalkotása. A jogszabály felhívja a figyelmet arra, hogy az öntözés közérdek. – Mindez valójában egy szemléletváltozást hoz magával. Ad egy olyan védelmet a gazdáknak, amellyel a megfelelő mennyiségű élelmiszert tudják biztosítani. Komoly társadalmi vita van ugyanis az öntözésről, hiszen a jövő generáció félti az ivóvízbázisát. Ezért kell szem előtt tartunk azt, hogy ne a kutakból, ne a rétegvízből, hanem a folyóinkból oldjuk meg az öntözést – emlékeztetett a miniszter.

A rendezvény vendége volt Pócs János országgyűlési képviselő is, aki beszédében a mezőgazdaságban dolgozó gazdák és vállalkozások jelentőségét emelte ki. – A világjárványt átvészelve büszkének kell lennünk a termelőinkre, hiszen a környező országokhoz képest nálunk nem voltak üresek az üzletek polcai. Most, amikor a szomszédban egy háború zajlik, akkor is óriási felelősség, hogy legyenek olyanok, akik minőségi élelmiszert állítanak elő – fogalmazott a honatya.

Pócs János ezután örömének adott hangot, miszerint nagy eredmény a Jászságnak, hogy megvalósulhatott a helyi vízgazdálkodási rendszer fejlesztésének első üteme.

– Az első szakasz átadása után immár a folytatásról beszélhetünk – vette át a szót a pódiumon a megyei közgyűlés elnöke. Hubai Imre szerint az öntözésfejlesztésnek ma különös jelentősége van. Önellátásunknak ugyanis számos kihívással kell szembenéznie. Ilyen probléma a klímaváltozás, vagy éppen a megváltozott piaci feltételekhez való állandó alkalmazkodás.

Az Ukrajnában zajló háború következménye már látszik, vagyis a konfliktus feldúlja a gabonapiacot, és Európa azon országai, ahol kevésbé állnak rendelkezésre az önellátáshoz szükséges erőforrások, komoly gondokkal küzdenek majd – zárta mondandóját Hubai Imre.

A miniszteri látogatás ezt követően Jászapátin folytatódott, ahol átadták a Jászapáti Mezőgazdasági Zrt. telephelyén épült fejőházat.