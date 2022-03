A megyeszékhely önkormányzata közel 705 millió forint európai uniós támogatás segítségével építi újjá az Eszterlánc óvodát a Krúdy Gyula úton – tájékoztatta hírportálunkat a városháza.

Közölték, a projekt célja a régi, négy csoportszobás épület teljes elbontásával egy új, a mai kornak megfelelő és minden igényt kielégítő, öt csoportszobának helyt adó óvoda építése. Az leendő létesítmény százhuszonöt férőhelyet biztosít majd a gyermekeknek. A projekt keretében egy korszerű melegítőkonyhát létesítenek, valamint készül orvosi szoba, tornaszoba, szülői tárgyaló, fejlesztőszoba, irodák, nevelőtestületi szoba, öltöző, karbantartó műhely, játszóudvar, valamint parkoló is.

A komplexum megújuló energiaforrásokból gazdálkodik majd, emellett számos új eszközt is kap az intézmény. Az önkormányzat arról is beszámolt, hogy az intézmény a jövőben is vállalja az úgynevezett befogadó elvű nevelési gyakorlat megvalósítását, azaz megteremtik a hátrányos helyzetű és halmozottan hátrányos helyzetű gyermekek integrált nevelésének infrastrukturális feltételeit. Így például a teljes körű akadálymentesítést. A polgármesteri hivatal felhívta a figyelmet, hogy a fejlesztés a minőségibb és hozzáférhetőbb nevelési környezet megteremtésével hozzájárul a kisgyermekes szülők munkaerőpiacra történő visszatéréséhez és az óvodai ellátáshoz való jobb hozzáféréshez.

Jelenleg a projekt műszaki előkészítése zajlik, a közbeszerzési eljárás várhatóan az idei esztendő második negyedévében indul, melynek lezárását követően a kivitelezéssel kapcsolatos feladatok az év második felében megkezdődhetnek. A kivitelezés várható befejezési határideje jövő november vége – tudtuk meg.