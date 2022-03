Az érkezőknek is jutott a helyi karitász által összegyűjtött adományból, az önkormányzat gondoskodik étkeztetésükről. A két családban összesen 4 lány van és egy fiú. Ketten általános iskolás korúak, negyedikes és második osztályosok, őket a helyi Szent István Római Katolikus Általános Iskola és Óvoda fogadja, ez ügyben már történetek is egyeztetések az iskolaigazgatóval. A közlekedésük megkönnyítésére biciklit is kaptak. A férfiak, mivel külföldön, ahol dolgoztak, épp szünetel az építkezés, a környéken szeretnének majd munkalehetőséget keresni. Ebben Virág József is segít nekik.