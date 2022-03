– A kiállítók között egyaránt jelen vannak figurális és absztrakt formanyelvet használó, hagyományos és újító technikákat alkalmazó alkotók. Ez alól a téma sem kivétel, hiszen nagyon változatosak: történelmi és művészettörténeti korok megidézése, saját személyes emlékeik feldolgozása és korunk jelenségei, így a koronavírus-járvány és a klímaválság is tetten érhető az alkotásokon. A kiállítótérben egy-egy miniinterjút is megnézhetnek az alkotókról, valamint elérhető az általam írt és szerkesztett katalógus, ami mélyebb betekintést nyújt egy-egy kiállító munkásságába. Erre a kiállításra épült a 120 éves Szolnoki Művésztelep programsorozatának egyik állomása is, mely a Damjanich János Múzeum Szolnoki Képtárában fellelhető. A bemutatón a Derkovits Gyula képzőművészeti ösztöndíjat nyert alkotók művei láthatók, melyet egy tematikus körbejáráson ismertetünk a látogatók számára.