A Varga Lajos ügyvezető által irányított családi vállalkozás másfél évtizede szervez látványos környezetvédelmi rendezvényt a Széchenyi városrészben működő palackozó üzemében. Ezúttal a Zengő óvoda apróságai, illetve a Széchenyi Általános Iskola alsótagozatos diákjai több csoportban, közel hatvan gyermek vett részt az eseményen.

A fiataloknak először Varga Lajos mutatta be műhelyét, illetve beszélt a szódavíz eredetéről.

Elmesélte, hogy Jedlik Ányos bencés szerzetes miként találta fel és 1826-ban hogyan alkotta meg első szikvízgyártó rendszerét, a latinul „apparatus acidularis”, magyarul „savanyúvízi készület” nevű berendezését. Beszélt a szénsavas üdítőitalok káros és a szén-dioxidos víz jótékony hatásáról is.

Ezt követően Vészity Kata neves környezetvédő és jeles PET-kalóz Földünk és az emberiség vízháztartásáról tartott korosztályos szinten befogadható, érthető szakmai előadást.

Tőle azt tudhattuk meg, hogy bolygónk hetven százalékát teszi ki a víz, amely ugyanekkora mértékben van jelen az emberi szervezetben. A homo sapiens a golyóbisunk hidroszféráját is folyamatosan szennyezi, ami által a műanyag mikroszemcsékként már-már beépül az élő organizmusokba is. A szakemberek szórakoztató kérdés-felelet játékokkal is érzékenyítették a fiatalokat vizeink tisztán tartása érdekében. A gyerekek ezt követően egy ballonnyi szikvíz égbe törő vízsugaraitól megszentelve köszöntek el a rendhagyó foglalkozás szervezőitől.