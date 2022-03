Varga Mihály pénzügyminiszter gratulált a karcagi önkormányzatnak, mely húsz éve indította el az ipari park fejlesztését. Azóta létrejött egy olyan gazdasági övezet, mely egyre több vállalkozást vonz, és egyre több embernek biztosít munkalehetőséget. A tárcavezető szerint szinte ugyanaz a tettrekészség valósul meg a magyar gazdaságban, a Magyarországon vállalkozók között, mint József nádor idején volt jellemző az országban – így szerinte nem véletlen, hogy a saját munkahelye a József nádor téren, a most bővült karcagi ipari park pedig a József nádor utcán található. Beszédében felidézte a reformkori, szállóigévé vált mondatot, miszerint „Tegyünk valamit hazánkért, és tegyünk valamit a szülőföldünkért!”

– Ez valósult most meg Karcagon és hazánkban is, hiszen a járvány után a magyar gazdaság egyike volt azoknak, melyek a leggyorsabban újra tudtak indulni – az itt élő, dolgozó emberek, vállalkozások tettrekészségével. A válsággal és a háborúval terhelt időszakban nagy jelentőségű, hogy a magyar gazdaság jóval ellenállóbb a válságokkal szemben, mint 2010 előtt volt – jelentette ki a szakpolitikus, aki bízik abban, hogy a Karcagon megvalósuló beruházások hosszú távon is munkalehetőséget, megélhetést adnak a beszállítóknak, illetve az ipari parkban dolgozó közel kétszáz munkavállalónak.

F. Kovács Sándor, a térség országgyűlési képviselője szerint a nagykunsági városban számtalan fejlesztés, beruházás zajlik. A harmincnyolc hektáros ipari parkban is újabb és újabb üzemek épülnek, a befektetőknek és a sikeres pályázatoknak köszönhetően egyre több ember dolgozhat ott.