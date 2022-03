– Immár tizenkét éve vagyok Mezőtúr polgármestere. Emlékszem, a kezdetekkor végtelenül elkeserítő állapotok fogadtak az önkormányzatnál. A települést 3,2 milliárd forint adósság terhelte úgy, hogy 4,5 milliárd forintos éves költségvetési főösszegünk volt – idézte fel megnyitó beszédében Herczeg Zsolt polgármester, a Fidesz-KDNP országgyűlési képviselő-jelöltje.

Hozzátette, a teljes kilátástalanság miatt szinte alig lehetett fejlesztésekben gondolkodni. Fordulópontot az az intézkedés jelentette számukra, amikor az állam átvállalta az önkormányzat adósságát. A komolyabb beruházások elindításának lehetősége ekkor nyílt meg Mezőtúr előtt.

– Ehhez azonban az is kellett, hogy az önkormányzat saját bevételei – amelyek mintegy 90 százalékban helyi adóbevételekből állnak – az elmúlt években szépen növekedtek. A 2014-2020-as költségvetési ciklusban Mezőtúrra közel 14 milliárd forint érkezett. Ebből a gazdák is szépen gyarapodtak, hiszen a vidékfejlesztési programból 4,2 milliárd forint érkezett hozzánk – vázolta a számokat a városvezető. Miután arról is beszámolt, hogy a képviselő-testület időközben megfogalmazta a jövőbeli fejlesztési elképzeléseket, amelyek 34 projektet érintenek.

Óriási öröm számunkra, hogy a választókerületünket két autóút is elérte, az M4-es és az M44-es egyaránt. Évtizedek óta vártunk erre a pillanatra.

Szeretnénk ugyanakkor dolgozni az idegenforgalmi vonzerőnk növelésén is.

Mezőtúr kiváló természeti adottságokkal rendelkezik, holtágrendszerünk Közép-Európa harmadik legnagyobb holtágrendszerének számít. Terveink között szerepel ennek turisztikai kihasználása kerékpáros és vízi attrakciók létrehozásával – mutatott rá Herczeg Zsolt.

A polgármester mondandója zárásaként elmondta, fontosnak tartja a helyi kórház fejlesztését és nagy reményeket fűz a közelmúltban elindult Top Plusz program pályázataihoz egyaránt. Álláspontja szerint azonban csak úgy haladhat előre az ország, ha béke, biztonság és stabilitás jellemzi az elkövetkezendő időszakot.

Az esemény díszvendégeként vette át a szót a pódiumon az Országgyűlés elnöke. Kövér László előadásában arra hívta fel a figyelmet, hogy 2010-ben 82 százalék körül állt az államadósság.

– Ne feledkezzünk el arról az 1,3 millió háztartásról sem, amelyek a devizahitel-csapdába estek. A gazdasági életben tehát totális eladósodás, függés, kiszolgáltatottság uralta Magyarországot abban az időben – vélekedett a házelnök.

– Az egyik, ellenzék által megfogalmazott kritika az, hogy a Fidesz a középosztályt támogatja, holott a szegényebb sorban élőket kellene. Azokat, akik kevésbé tudnak magukról gondoskodni. Úgy vélem, a legjobb szegénység elleni politikai a középosztályt támogató politika. A középosztály ugyanis a munkájával, a vállalkozóként megteremtett munkahelyekkel és a befizetett adóival lehetővé teszi a más osztályba tartozók felkapaszkodását. Minél szélesebb a középosztály, annál kevesebb teher jut egy emberre – folytatta.

Mint elhangzott, az Eurostat (az Európai Unió statisztikai hivatala – a szerk.) adatai szerint a Gyurcsány-kormány végén háromszor annyian éltek súlyos anyagi nélkülözésben, mint 2020-ban. Ez 2 millió 230 ezer embert jelentett, amely Magyarország összlakosságának 23,4 százalékát tette ki. 2020-ban viszont már „csak” a népesség 8,5 százalékát, azaz 795 ezer főt érintett komoly nélkülözés.



Ez természetesen még mindig nagyon sok egy tízmilliós országban. De mégiscsak a harmada annak a számnak, amelyet megörököltünk. A szegénység csökkentésének üteme tekintetében az Európai Unió élmezőnyébe tartozunk

– összegzett a házelnök.

Ukrajna ügye is felmerült a fórumon

A rendezvény végén tartott sajtótájékoztatóján Kövér László az ukrán kormány részéről megjelent kritikákkal kapcsolatban is kifejtette véleményét, miszerint a magyar kormány esetlegesen az olcsó gáz és Kárpátalja visszacsatolása reményében támogatná Oroszországot. – Már régóta kell „nagyokat nyelnünk”, amikor ilyen megnyilvánulásokat hallunk. Ám miután Ukrajna támadás alatt áll, és az ő polgáraik menekülnek a háború elől, semmiképpen ne reagáljunk ezekre hirtelen haraggal. Keresztényi türelemmel válaszoljunk, és ne sértődjünk meg. Nem tudjuk ugyanis, hogy milyen állapotban lennénk, ha a mi hazánk lenne hasonló helyzetben. Tegyük meg, hogy elengedjük az ilyen megjegyzéseket, és segítsük azokat az ukrán embereket, akik Magyarországra menekülnek a háború elől – fogalmazott Kövér László.