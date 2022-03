Izgatottan, érdeklődve vártuk, mit tapasztalunk, milyen benyomások érnek bennünket. Sokféle véleményt, kritikát hallottunk, olvastunk az elkészült épületről, de saját szemünkkel is szerettünk volna meggyőződni a látottakról.

Gyalogosan közelítve nem tűnt olyan hatalmasnak, de belépve a kapuján, nyomasztóan kicsinek éreztük magunkat az égbe nyúló üvegtáblák és a különös tetőszerkezet alatt. Figyelmes, segítőkész munkatársakkal találkoztunk, akik főként fiatalok voltak. Az ingyenes ruhatár és a belépőjegy megváltása után a liftekkel az alagsorba, a mínusz kettes szintre érkeztünk, itt található ugyanis az állandó kiállítás és a hangdóm.

Fejhallgatókkal felszerelkezve egy ismeretlen, titokzatos világba léptünk, ahol félhomályos erdőben találtuk magunkat, és madárdal, ágrecsegés, levélzizegés, az erdő alapzajai fogadtak bennünket. Interaktív lehetőség adódott, hogy ki-ki magának tetsző zajokat, zörejeket fedezzen fel önmagának. Ez az egész kiállításra jellemző volt.

A következő állomáson már kolostori helyszínen találtuk magunkat. Az egyszólamú zene, a gregorián dallamait éltük át, és kódexmásolásra is adódott lehetőség. A következő helyszínen pedig a kétszólamú zene világába jutottunk. A népzene boxban az erdélyi siratóénekeken, a munkadalokon keresztül egy lakodalom kellős közepébe csöppentünk. A rokonművészetek során pedig a tánc, a balett területére, a színházi előadásokba kapcsolódhattunk be.

A hangközvetítő eszközök között a néprádión a Szabad Európa rádió hangját is felismertük. A „varázsszemes” rádióból felhangzott Karády Katalin és Jávor Pál hangja, míg számos képernyőn neves, ismert művészek szórakoztattak bennünket. Egy külön teremben nemzeti imánk, a Himnusz is hallható volt.

Sokakat vonzott a „gitároktatás”; Tátrai Tibor belecsapott a húrokba, mutatta a fogásokat. Freddy Mercury is elénekelte a „Tavaszi szél” című népdalt, Presser Gábort is hallhattuk, de Miklósa Erika és Marton Éva is elkápráztattak csodálatos hangjukkal.

Tényleg sokoldalú, szerteágazó zenei élményben volt részünk. Azt ajánlom, aki teheti, látogasson el a Magyar Zene Házába, de egy napot szánjon a megtekintésére. Mi tizenöten, akik elsők között látogattunk el az épületbe, jó benyomásokkal, szép élményekkel hagytuk el a Városliget területét, főleg, hogy énekelhettünk is, stílusosan az „Ablakomba, ablakomba” című népdalt.

Az akusztikát nem tudtuk megtapasztalni, mert benn nem lehetett dalra fakadni, viszont a Magyar Zene Háza ügyvezető igazgatójától, dr. Batta Andrástól sikerült autogramot kérni, amiben nagyrabecsülését fejezi ki fennállásunk ötvenedik évfordulója alkalmából.

„Szertefoszlik az utolsó dallam a légben, a világ egy pillanatra nem vesz lélegzetet ennyi szépség után.” (Stephen King)

Mátics Béláné

a Kossuth Népdalkör elnöke