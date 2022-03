Idén is elindult a Tündérszépek országos szépségversenyünk, melyben ezúttal egy kis változás történt, hiszen március elsejétől egyből régiónk szépségei mutatkoznak be. Összesen ötven lánynak van lehetősége rá, hogy megmutassa magát Nógrád-, Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megyében. Ötven napon át minden nap új gyönyörű hölgyet mutatunk be hírportálunk főoldalán, ahol olvasóink szavazhatnak rájuk minden nap.

Nem árt tudni, hogy a versenyre március 22-ig lehet jelentkezni, így nem érdemes már sokáig halogatni a jelentkezést. Az elmúlt néhány napban több Jász-Nagykun Szolnok megyei jelentkező portfólióját is bemutattuk hírportálunkon, ahol még megtekinthetőek Nógrád-, Heves- és Jász-Nagykun-Szolnok-megye hölgyei is.

Ha véget ér a regionális verseny, mindegyik megyéből 1-1 lány jut tovább az országos döntőbe, hogy versenyezzenek a koronáért. Egy versenyző pedig a kapott szavazatok átlaga alapján lép a következő fordulóba, ahol az ország közönségkedvencei mérkőznek meg, hogy a döntőbe jutásért. Akik pedig szavaznak a hölgyekre, azok között értékes nyereményt sorsolunk ki.

A versenyre akár saját portfólióval is lehet jelentkezni, így akiről készült az elmúlt időszakban egy képsorozat, azzal is tud nevezni szépségversenyünkre. Aki pedig úgy gondolja, hogy szívesen állna modellt Mészáros János, a szoljon.hu és az Új néplap fotóriportere előtt, kérhet ingyenes fotózást is, amelyet Szolnokon készít el kollégánk. Tapasztalatával sokat segít a lányoknak a megfelelő póz kiválasztásában, hogy mindegyikük a legszebb oldalát mutassa meg.

A fotózások eddig mindig kiváló hangulatban teltek és minden lányról szuper képek készültek. Ha sikerült meggyőznünk, akkor már nem maradt más hátra mint a jelentkezés. Kattints és nevezz versenyünkre!

És hogy kiből lehet az ország Tündérszépe?

Erről Kárpáti Rebeka, a Tündérszépek háziasszonya – aki mentorként segíti majd a jelentkezőket –, és Molnár Irina, a Mediaworks Hungary Zrt. lapigazgatója beszéltek a TV2 Mokka című műsorában.