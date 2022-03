Harminckét településről, közel 1000 versenyző érkezet még határainkon túlról is.

A legjobban szereplők, az International Zágráb Dance nemzetközi versenyre kvalifikálhattak. Magyarország legerősebb mazsorett csapatai 3 tudatszinten 5 korosztályban mérhették össze tudásukat.

A verseny fő szervezője Győrfi Dalma elmondta, hogy bár havonta rendeznek országos megmérettetéseket Magyarország egész területén, most mégis hagyományteremtő szándékkal adták az Alföld kupa elnevezést ennek a versenynek. Egyúttal egy Vándorkupa is útjára indult, amelyet most egy Dunaföldvári csoport birtokolhat egy éven keresztül.