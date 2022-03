1755 decemberében szentelték fel, majd közel 100 év után bővítették 1200 ülőhelyesre Túrkeve református templomát, melynek alapjai valamikor a 11. vagy 13. századtól állnak.



Vasárnap reggel a nagy múltú templom teljes külső felújításáért adott hálát a gyülekezet. A homlokzat mellett mind a 13 nagy méretű ablakot kicseréltek, ahogy az 1821-ben készült toronysüveget is. A ragasztott vörösfenyő szerkezetre vörösréz héjazat, tetejére arannyal bevont csillag került. A felújítás költségeit kétszázötven millió forint célzott állami támogatásból, 100 millió forintos pályázati forrásból, illetve a gyülekezet adományaiból biztosították.



Az ünnepi istentiszteleten dr. Fekete Károly, a Tiszántúli Református Egyházkerület püspöke hirdetett igét, majd dr. Semjén Zsolt miniszterelnök helyettes-mondott köszöntő beszédet. A KDNP elnöke elmondta, a magyar állam értelme és célja, hogy a nemzet fennmaradjon, és a magyar emberek életminősége javuljon. Mivel az ember test, szellem és lélek egysége, míg előbbi kettőt a gazdasági és kulturális fejlesztésekkel lehet szolgálni, de utóbbit is biztosítania kell az államnak, ezért támogatja a kormány a történelmi egyházakat.



Egy nemzet lelkiállapotát pontosan megmutatja templomainak állapota. Hogyha a templomok elhanyagoltak, romosak, üresek, akkor az jelzi az ott élő nép, közösség legfőbb voltát, annak általában szomorú lelkiállapotát. Hála istennek Magyarországon nem ez a helyzet. Büszkén mondhatom, hogy 2010 óta több, mint háromezer templomot újítottunk fel a Kárpát-medencében, és kétszáz új épült. Ez még Szent Istváni mértékével mérve is nagy teljesítmény– hangsúlyozta a KDNP elnöke. Dr. Semjén Zsolt köszönetet mondott a történelmi egyházaknak, hiszen a lelki szolgálat mellett olyan közfeladatokat is átvállalnak mint az oktatás, és a szociális szféra, de a háborús helyzetben is a vállukon viszik a menekültek megsegítését. Rámutatott, míg 2010-ben az összes oktatási intézmény hat százaléka volt egyházi fenntartású, ma ez az arány már tizennyolc százalék. A gyermekvédelmi és szociális intézmények tekintetében pedig tizenegyről ötven százalékra nőtt ez az arány. Mint mondta, ez azért szerencsés változás, mert a test, a szellem és a lélek egységét az egyházi intézmények képviselik leginkább.



Az eseményen F. Kovács Sándor, a terület országgyűlési képviselője elmondta, a túrkeveiek hitét, erejét és kitartását mutatja meg a több, mint 260 éve, nehéz körülmények között épített templom.



– A mai korban is vigyázunk a templomainkra, épül iskola, épül óvoda. Mert tudjuk azt, hogyha valaki diófát ültet, nem saját magának ülteti, hanem az unokáinak. Aki egykor templomot emelt az nem csak magának, hanem hosszú generációkon keresztül nekünk is építette–hangsúlyozta a képviselő.



Koncz Tibor, a Nagykunsági Református Egyházmegye esperese arról beszélt, míg az Egyesült Államokban évente hatezer templomot zárnak be, és jelenleg tízet ajánlanak megvételre, ezzel szemben Magyarországon felújítják a templomokat, ahogyan az egyházmegye legidősebb katedrális méretű templomát, a túrkeveit is.



Az ünnepségen Kereszti Roland Túrkeve lelkipásztora megköszönte a felújításban résztvevők munkáját, végül időkapszulát helyeztek el a templom falába.