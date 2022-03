Március 24-én tartotta tanácskozását a képviselő-testület a polgármesteri hivatal dísztermében. A szóbeli interpellációk sorát Kaszab Zsolt képviselő indította, aki többek között a Munkácsy utca, a piac felújítását érintő pályázatokról és a bringaparkról érdeklődött. Erre reagálva Gergely Zoltán polgármester elmondta, a Munkácsy utca pályázatának előkészítése folyamatban van, még nem nyílt meg a pályázat, így nem tudták beadni.

Hozzátette: a piac felújítására az önkormányzat beadta a pályázatot, minden hiánypótlást elküldtek, de még nincs eredmény.

A bringaparkra húszmillió forintot nyert a város, a kiviteli terv elkészült, várhatóan a jövő hónap végén elkezdődhetnek a munkák.

A továbbiakban számos városüzemeltetéssel kapcsolatos kérdés felmerült és szó esett az időközi önkormányzati választásról is.



– Április tizedike után kitűzhető az elmaradt voksolás. Valószínűleg április 20-án ül össze a helyi választási bizottság és dönt a szavazás időpontjáról, ami a tervek szerint július 3-án lesz – tájékoztatott dr. Gábris Emese jegyző. A két ülés között végzett munkáról szóló beszámoló tárgyalásakor Gergely Zoltán kiemelte, hogy Ukrajnából az orosz-ukrán háború elől menekülve három család érkezett Jászárokszállásra.

Mindhárom család családegyesítés keretében került városunkba, valaki már hosszabb ideje itt dolgozott és hozzá jöttek a családtagok a háborús helyzet miatt. Egy családot önkormányzati ingatlanban, a másik kettőt pedig magánházaknál helyezték el

– részletezte a polgármester.



Az önkormányzat a menekültek számára napi egyszeri meleg étkezést biztosít térítésmentesen a Városgondnokság által működtetett iskolakonyhán. Ezenfelül vállalják az albérleti díj és a rezsiköltség megfizetését. A képviselő-testület jóváhagyta, hogy idei költségvetésében ötmillió forintos keretösszeggel városi menekültügyi alapot hoz létre. Elrendelték, az „Ukrán menekültek megsegítésére” elnevezésű, 11745121-15409656-10400009 számú bankszámlára befizetett pénzösszegek folyamatos átkezelését a városi menekültügyi alapba.

Napirenden volt a civil szervezetek támogatási pályázata is. Szerző Csaba alpolgármester kifejtette, hogy az előző évek gyakorlatának megfelelően az idei költségvetés ötmillió forintos keretösszeget tartalmaz civil szervezetek támogatására, melyet pályázati úton nyerhetnek el. A megadott határidőre huszonegy civil szervezet nyújtott be támogatási kérelmet. A grémium arról is döntött, hogy pályázatot nyújtanak be intézmények világítóberendezéseinek energetikai korszerűsítésére, a Móczár téren található egészségügyi szolgáltató épület felújítására és az Árokszállási Nyár programjának megrendezésére.