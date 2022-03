Hajdú Katalin meseíró látogatott el a napokban a csataszögi könyvtárba, ahol könyvbemutatóval egybekötött zenés, jelmezes interaktív előadást tartott a gyerekeknek. Az írónő, aki egyébként nem először járt a kis faluban, ezúttal is megtalálta a hangot ifjú közönségével, a kicsiket aktívan bevonta a műsorba. Szó esett többek között az olvasás fontosságáról is. A gyerekek megismerhették az alkotó mesekönyveit, köztük a legújabb kiadványt. Ez utóbbihoz kötődött az alkotó jelmezes előadása, melybe a gyerekek mint varázslótanoncok kapcsolódhattak be.