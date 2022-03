Csataszögön is gyűjtenek adományokat a háború elől menekülőknek. Mint Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elmondta, meglepően sok felajánlás érkezett az önkormányzathoz, még idős, kis pénzű nyugdíjasok is áldoznak a jótékony célra. Egy helyi kisfiú száz darab plüssjátékot ajánlott fel, de olyan is akadt, aki új összecsukható babakocsit adott. Az összegyűlt tartós élelmiszert, higiéniai termékeket és egyebeket hetente viszik be a szolnoki gyűjtőpontra.