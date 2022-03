Az Ukrajnában zajló harcok miatt sokan döntenek úgy, hogy feladják otthonukat és biztonságot keresnek a szomszédos országokban. Hazánkba is tömegével érkeznek családok, leginkább asszonyok és gyermekek nyugalomra vágyva.

Horváth Róbert már napokkal ezelőtt útnak indult, hogy még átengedjék a határon. Bár magyar- ukrán kettős állampolgár, még így sem lehetett biztos a dologban. Felesége Ildikó, két éves kislányuk Hanna, tizennyolc éves fiuk Robi és az ő párja Kamilla később követték őt.

Pánik tört ki az országban és nagy volt a bizonytalanság. Az érzéseket nem is lehet szavakba önteni, belül őrli az embert. Az árak megemelkedtek, valami a kétszeresére, a boltok bezártak, nem tudtuk, hogyan lehetne tovább. Munkácson még most sincs harc, de Kijevből sokan jöttek menedéket keresve

– mesélte a családfő.

A döntést még így sem volt egyszerű meghozni. Tizennyolc éves fiát hat évvel ezelőtt Hollandiába műtötték, a felülvizsgálat esedékessége miatt viszont fontos volt, hogy mihamarabb elinduljanak.

Fotó: Nagy Balázs

– Összekötjük a hasznossal – vetette közbe a tizenéves Robi. A fiúnak szaruhártya átültetése volt, látása most is alig néhány százalék, mivel nem tudják besorozni, így elhagyhatta hazáját. A műtét előtt került kapcsolatba a szolnoki Donkó Antalné lányával, aki tolmácsként is segítette őket akkoriban. Most is felkarolta a családot, így érkezhettek Szolnokra.

Már a határnál nagyon kedvesen, meleg teával plédekkel fogadtak minket, érezhető a szeretet, egy lelkésznél voltunk először

– tette hozzá a fiú, akinek kezét barátnője szorongatta a beszélgetés közben.

Kamilla édesapja Ukrajnában maradt, édesanyja nagymamájával és hét testvérével Németországba indult. Most telefonon tartják a kapcsolatot.

Ahol van internet ott felcsatlakozik és üzenetet küld arról, mi a helyzet. Már egy hónapja nem éltünk együtt, mert Ungvárról átköltöztem Robiékhoz, mégis nagyon hiányoznak

– mondta.

A kétéves Hanna nyugodtan tologatta a szobában a kismotort, édesanyja istápoló kezei között.

Most látszik igazán, hogy a család a legfontosabb, mi itt vagyunk egymásnak, még ha másunk nincs is

– hangsúlyozta az édesapa.

Fotó: Nagy Balázs

– A házunkat bezártuk, mindent otthagytunk. Egy ismerősnek odaadtuk a kulcsot, ha szükségesnek látja odaadja majd a Kijevből érkezők menekülteknek. Mi ezzel tudunk segíteni – emelte ki.

A család Ukrajnában maradt férfi tagjai közül többen már megkapták a behívót, de sokan önkéntesként vonulnak katonának.

Minél több idő telik harcokkal, annál nehezebben áll majd vissza a rend

– vélekedett.

El sem tudom képzelni mi vár majd ránk, ha hazamegyünk. Márpedig szeretnénk hazamenni, ott van az otthonunk

– mondta könnyekkel a szemében.

– És, ahogy a mondás tartja, mindenhol jó, de legjobb otthon – fűzte hozzá a tizennyolc éves Robi.

A tervek szerint amint lehet elutaznának Hollandiába az esedékes felülvizsgálatra, remélve, hogy onnan már Ukrajnába térhetnek haza.

– Összeomlott a gazdaság, nincs munka, így azt gondolom, hogy itt Magyarországon vagy a szlovákoknál vállalnék munkát, és onnan segíteném a hazaköltöző családomat, de először legyen béke – beszélt a tervekről Róbert.

Fotó: Nagy Balázs

Nem volt kérdés, hogy elindul-e

Donkó Antalné alig néhány alkalommal találkozott korábban Horváth Róbert családjával, de amikor lánya hívta, hogy segítségre van szükségük nem habozott.

– Én hasonló helyzetben Kolozsvárról jöttem Magyarországra évtizedekkel ezelőtt. Horváthék hat órát töltöttek a határon, utána mehettünk értük. Este hívott a lányom, reggel Kiss Ágnessel autóba ültünk és már indultunk is értük. Folyamatosan az járt a fejemben, mi van, ha már elindultak valamerre. De aztán elhatároztam, hogy ha nem nekik, másoknak segítek. Végülis megtaláltuk egymást, a kicsi Hanna végigaludta az autóutat. De már a lakásban is egészen otthonosan mozog – pillantott a kissé megszeppent apróságra Rózsika.