Hegmanné Nemes Sára, a Magyar Posta Zrt. elnöke az átadó ünnepségen elmondta, a pandémiának is köszönhetően az elmúlt években gyakorlatilag megduplázódott a csomagforgalom a magyar postánál.

Szolnokon is tapasztalható ez a növekedés, hiszen tavaly mintegy 4,7 százalékkal több csomagot dolgoztak fel a vasútállomás melletti, régi depóban, mint a megelőző években és 9 százalékkal nőtt a kézbesített csomagok száma is

– fejtette ki az elnök.

– A régi depó épület korszerűtlen és kicsi volt, csúcsidőszakban az udvaron sátrat kellett felállítani, hogy el tudják helyezni a csomagokat. Ez az áldatlan állapot azonban most megszűnik, hiszen itt hatezer négyzetméteren, vagyis négyszer akkora területen tudják kezelni a csomagokat, a környező bekötőutakkal együtt pedig 16 ezer négyzetméteres az egész terület. Az új logisztikai üzemcsarnok vonzáskörzetébe 78 település tartozik majd – fűzte hozzá.

A csomagkezelés és rakodás megkönnyítésére az üzem két oldalán tíz szintes és egy extra szintbeli kaput építettek be, valamint nyolc dokkolókaput alakítanak ki. Napi átlagban 4-5 ezer csomagot kezel majd itt a magyar posta, de csúcsidőszakban napi 10 ezer csomaggal is meg tud birkózni. Emellett készül egy csomagszállító pálya is, a jelenlegi tervek szerint ősszel.

Dr. Láng Géza, a nemzeti pénzügyi szolgáltatásokért és postaügyért felelős helyettes államtitkár arról beszélt, hogy a szolnoki üzem egy 50 milliárd forintos projekt keretében valósulhatott meg, mely a magyar posta történetének egyik legnagyobb értékű beruházása.– A társaság versenyképességének megőrzése, valamint a csomaglogisztikai rendszerének modernizálása érdekében indult a projekt 2019-ben – részletezte dr. Láng Géza.

– Országszerte 23 depót alakítanak ki, tizenkilencet vidéken, négyet pedig a fővárosban. Manapság az e-kereskedelem és az online vásárlás korában ugyanis egy logisztikai vállalat számára elengedhetetlen a fejlődés, a fejlesztés és korszerűsítés – világított rá.



Szalay Ferenc polgármester mindehhez hozzátette, hogy ez az új beruházás a város, illetve a 78 település javára fog szolgálni, és mivel az üzemcsarnokban mintegy száznegyvenen dolgoznak majd, körülbelül ugyanennyi család megélhetését is biztosítja. A városvezető kiemelte, hogy a környéken lakók nyugalma biztosítva lesz, hiszen kis méretű autók, és nem kevés elektromos gépkocsi közlekedik majd az üzem környékén, a nagyobb járművekre pedig hajnalban lehet számítani.