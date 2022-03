Szombaton reggel tizennyolc lelkes önkéntes, köztük öt tizenéves, gyülekezett a Csónakázó-tónál. A háromórás akció során huszonegy zsáknyi hulladéktól szabadították meg a vízpartot, továbbá a parttól távolabb eső területeket is. Az összegyűjtött szemét között egy vashordó és több autógumi is volt. A résztvevők az akció során még arra is ügyeltek, hogy szelektíven gyűjtsék a hulladékot.