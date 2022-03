Az alapból a Jászberénybe érkező menekült családok ellátását, elszállásolását, valamint a határon túli magyarlakta területeken, illetve Ukrajnában háborús övezetben élők életét szeretnék segíteni. A tanácskozáson Budai Lóránt polgármester az önkormányzat adománygyűjtéséről és az eddigi intézkedésekről is tájékoztatott. A város segítséget ajánlott fel kárpátaljai testvérvárosának Técsőnek. A település polgármesterétől kapott lista kórházi és tűzoltósági eszközöket tartalmaz, ezért a jászberényi önkormányzat felvette a kapcsolatot a Szent Erzsébet Kórházzal és a Jászberényi Hivatásos Tűzoltóparancsnoksággal is.

Elhangzott, hogy egyre több menekült érkezik Jászberénybe is, ezért a külföldi munkavállalókat nagy számban foglalkoztató cégekkel is egyeztettek. Érdeklődtek, hogy a náluk dolgozó munkavállalókhoz jönnek-e családtagok és hogyan tudnak nekik segíteni az elszállásolásban. A képviselő-testület nem csak az alap létrehozásáról döntött, hanem ideiglenes szállás biztosításáról is a háború elől menekülőknek.

Az ideiglenes védelemre jogosult családoknak két önkormányzati ingatlant jelöltek ki, az egyik a Páva utcában, a másik pedig a Nagytemplom utcában található. Így szükség esetén négy-négy család átmeneti elhelyezését is meg tudják oldani.

A rendkívüli ülés napirendjén szerepelt a Jászberényben működő szavazatszámláló bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról szóló előterjesztés is, mely vitát váltott ki.

Baloghné Dr. Seres Krisztina jegyző, a választási iroda vezetője elmondta, hogy a testületnek március 14-én 16 óráig kell a tagokat megválasztani. A szavazatszámláló bizottság tagjainak és póttagjainak kiválasztásánál elsősorban azt vették figyelembe, hogy kik azok, akik korábban szavazatszámlálóként tevékenykedtek. Huszonnyolc új tag került a listára, mert vannak, akik például egészségügyi okok miatt nem vállalták a feladatot. Tamás Zoltán, a Fidesz frakcióvezetője szerint problémás, hogy nagyon sok az új tag, egyeztetni kellett volna az új tagok személyével kapcsolatban. Végül az előterjesztést nem fogadták el. A „Tehetséget 2000-re” Alapítvány támogatására egyhangúlag szavaztak meg százezer forintot.