Az elmúlt években négy intézményben került megvalósításra az említett pályázat – magyarázta Deák László, a projekt szakmai vezetője.

– Az iskolák közül a Széchenyi Körúti Sportiskolai Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Szandaszőlősi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola, a Tiszaföldvári Kossuth Lajos Általános Iskola és a szolnoki Széchenyi István Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium került be a projektbe. A pályázatban a digitális környezet fejlesztése volt az elsődleges feladat, melyre 110 millió forintot kaptunk. Ezt az összeget két fontos feladat fejlesztésére szántuk: az eszköz fejlesztés, – mindez 44 millió forintot ölelt fel –, illetve egy pedagógiai módszertani továbbképzés, ami tankerületen belül 63 embert érintett. Ezek mellett összesen 187 tablet került be az intézményekbe, valamint 3D nyomtató, amivel a diákok megvalósíthatják a kreatív feladatok modellezését, illetve ezek mellett egy-egy tantermet is sikerült digitálisan felszerelni a pályázat segítségével – folytatta Deák László.



Negyven ember kapott általános képzést a digitális kultúra felhasználásából kifolyólag, amit minden intézményben három-három pedagógus adhatott át egy-egy csoportnak. Az iskolák dönthettek arról, hogy mik azok a fejlesztendő kompetenciák, amit erősíteni szeretnének, így a matematikai-logikai készség, a természettudomány, a digitális eszközök, a kreativitás és a szövegértés-kompetencia, illetve a problémamegoldás-kreativitás fejlesztése is megvalósulhatott, melynek köszönhetően programozható robotok is bekerültek az intézményekbe.