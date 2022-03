Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntőjében elmondta, hogy a „Szolnok 2030” stratégia egy olyan jövőképe a városnak, ami élő, eleven, lüktető.

Meggyőződésem, hogy egy stratégia akkor jó, hogyha abban megtalálja mindenki a helyét, az itt élő emberek, családok, humán terület képviselői, vállalkozások, generációk

– fejtette ki dr. Kállai Mária.

Forrás: Nagy Balázs

Szalay Ferenc polgármestertől megtudtuk, hogy a „Szolnok 2030” fejlesztési stratégia a Kreatív Régió program részeként készült el, és az Észak-Alföldi régió kreatív programját teszi teljessé.

A stratégiák alapja az, hogy legyen elképzelés a jövőről, és legyenek források, amiből ezt meg tudjuk valósítani

– részletezte a városvezető, aki először Szolnok néhány alapstratégiáját ismertette. Ezek a gazdaságfejlesztés, az oktatás, kultúra, közművelődés, hagyományőrzés és az egészséges életmódra nevelés.

A stratégia megtervezése során jeleztük, hogy szeretnénk, ha az alapja, az ereje egy vasúthoz kötődő program lenne

– mondta a polgármester.

– Ennek megfelelően a vasúti körgyűrű kiépítése, mely Szolnokot is érinti majd, a város jövőjének a következő nagy lépcsőfoka lesz az M4-es fejlesztése után. Vasúti körgyűrűre azért van szükség, hogy a teherforgalom elkerülje Budapestet. Ez városunkat úgy érinti, hogy a ferencvárosi rendező-pályaudvarnak át kell kerülnie Szolnokra, vagyis az itt található 1975-ben épült rendező-pályaudvar teljes felújítása szükséges. Így létrejönne egy vasúti körgyűrű Szolnoki központtal, melyhez kapcsolódik a vasúti gépgyártás szintén Szolnoki központtal, és a szakképzés hozzáerősítése – fűzte hozzá.

Szalay Ferenc beszélt a már megvalósított fejlesztésekről és a tervezett beruházásokról is. Kiemelte többek között a városkép rehabilitációját, ami magában foglalja a színház környékét, a vasútállomás és térségét, a Véső úti strandot, a RepTárat, valamint a volt Tüdőkórház Ormos Imre Parkká alakítását.

A fejlődő turizmus része, hogy várat építenek Szolnokon, kialakítottak egy szabadstrandot a Tiszán, és a tájházat is szeretnék fejleszteni, ahol egy digitális szolgáltatási központot hoznának létre. Emellett egy nemzetközi szintű gokart pálya építése is szerepel a tervek között. Ehhez kapcsolódik a szálláshelyek számának növelése, melyhez nagyban hozzájárul a már épülő Tiszakavics Hotel, de a Tiszaligeti fürdőben is elképzeltek egy szállodát.

A Mester úti, volt magyar laktanya területén új lakóparkot szeretnének létrehozni. Ez azonban nem csak a bérlakás programról szól, hanem az ide települő cégek dolgozóinak is lakást biztosítana, valamint a Szolnok Hazavár programnak köszönhetően a városba visszaérkező fiataljaink lakhatási vagy akár építkezési lehetőségeit is ki tudná szolgálni

– ismertette a terveket a polgármester.

– Összefoglalva a „Szolnok 2030” stratégiát: hogy a város gazdasági lehetőségei erősödjenek, ennek a kezdete a vasúti gépgyártás, majd következik a vegyipar, a mezőgazdaság és a feldolgozó ágazatok.

Fontos még a kultúra, a hagyományőrzés és a sport, valamint hogy a szolgáltatások színvonala a lehető legmagasabbra emelkedjen, az oktatás minősége pedig legalább megmaradjon azon a szinten, ahol most van.

– Kiemelt jelentőségű a turizmus, az idegenforgalom fejlesztésének a szükségszerűsége is, de a leglényegesebb, hogy ezt egy térségi és megyei együttműködésben kell megoldanunk a Kreatív Régió programon belül – zárta szavait Szalay Ferenc.

A városvezető előadása után Baloghné Gaál Zsófia szakértő bemutatta Szolnok klímastratégiájának tervezetét.