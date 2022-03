Virágok mellett bonbonokat, csokoládékat vagy apró ajándékokat is sokszor adnak a férfiak a nemzetközi nőnap alkalmából. Hétvégén és hétfőn reggel is szemmel láthatóan több virágárus pakolt ki a szolnoki piacon. A megszokott néhány kofa mellett még további tíz-tizenöt stand is növényekkel telt meg. A kis cserepesek mellett a szálasok is szép számmal sorakoztak. A vödrökben szegfűk, tulipánok díszelegtek. Az asztalon krókuszok és a közkedvelt ciklámen is helyet kapott. Ez utóbbi gondozása például nem túl bonyolult, hűvösebb lakásban, szobában könnyen tartható. Ha az alap igényeire figyelünk meghálálja a törődést és több évig csodaszép virágokat hoz.

Minden évben egy kicsit átalakul a kínálat. Az orchidea például évek óta eltűnt, hideg is van és az ára miatt sem volt túl kedvező – mondta Sipos Szabolcs. A szolnoki termelő kiemelte: az ár érezhetően meghatározza a választást. A nőnapra a szálanként csomagolt virágok mellett kisebb csokrokkal is készültek.