A díjat a XIX. Ceglédi Sportgálán adták át – tájékoztatott a városháza.

Közleményükben arról is beszámoltak, hogy Horváth József 24 éve tölti be a település legnagyobb sportegyesületének, a Ceglédi Vasutas Sportegyesületnek elnöki tisztségét. Elnöksége alatt az egyesület sportolói, szakosztályai komoly hazai és nemzetközi sikereket értek el. Megjegyzik továbbá, hogy a szakember irányítása alatt újjáépült a Városi Sportuszoda és a Malomtó széli Sporttelep lelátója is. Az egyesület jelenleg 13 szakosztályt foglal magába, ahol közel 800-an sportolnak.