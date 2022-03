Az országos Tavaszi nagytakarítás programhoz csatlakozva a Szolnoki ZöldErő csapata a NEFAG Zrt.-vel karöltve szervezett tavaszi tisztogatást a Széchényi Parkerdő feletti részen, a Zagyva hullámterén. Március 27-én, vasárnap reggel, ragyogó tavaszi időben huszonhat lelkes önkéntes jelentkezett a nemes feladatra, közöttük akadt kisebb és nagyobb gyermek, valamint idősek is – olvasható közösség oldalukon.

A résztvevők több olyan területet is megtisztítottak, amely az év nagy részében víz alatt áll, most viszont a sajnálatosan hosszú csapadékmentes időszak következtében teljesen száraz volt. A kubik erdőben meglapuló szemét összeszedése volt a kitűzött cél, ennek pedig eleget is tettek. Az összeállt csapat nagyon lelkesnek és alaposnak bizonyult, gyorsan teltek a zsákok. Az összegyűjtött hulladékok ismét széles skálán mozogtak. Volt közöttük rengeteg PET-palack, parton hagyott horgász szemét, autóalkatrészek, autógumi külső-belső része, cipők, műanyag hordó és vödör, illetve hungarocell darabok is.