A tavasz kezdetének többféle dátumot is szokás tekinteni. A naptári tavasz március 1-jén kezdődik, míg a csillagászati a tavaszi napéjegyenlőségkor, március 20-án. Sétánk során megállapítottuk, hogy bár még teljesen nem köszöntött be a tavasz, de a növények szépen nyílni kezdtek, és hamarosan teljesen virágba borul a megyeszékhely is.