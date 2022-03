Végéhez közeledik a református templom tetőszerkezetének felújítása. A kúpcserepeket a napokban tették fel. A teljes körű renoválás halad tovább, a belső tereket felállványozták, az ablakok elkészültek, hamarosan be is építik azokat. Az évek óta balesetveszélyessé nyilvánított templom környezetének rendezését is megkezdték.