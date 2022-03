Galériával 59 perce

Új látványossággal gyarapodott a szolnoki RepTár

Kedden új látványossággal bővült a RepTár Szolnoki Repülőmúzeum. A délelőtti Vadászirányító harcálláspont ünnepélyes átadása után egy Szolnokon megépült szimulátort is megtekinthettek az érdeklődők. De számos egyéb színes programmal is várták a kiállítóhely látogatóit, akik a nemzeti ünnepre való tekintettel ingyen léphettek be a RepTárba.

Fotó: Kiss János

A Vadászirányító gyakorló harcálláspont egy Szolnokon megépült szimulátor. Azok a repülőgépek, amelyeknek légi irányítását a múlt század közepén az eszközzel ellátták, megtalálhatóak a RepTár kiállításában. A tárlat berendezése egyedülálló, tematikus programok megvalósítását teszi lehetővé. Kovács Ákos, a RepTár Szolnok Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója a kiállítással kapcsolatban egy rövid tanulságos történetet elevenített fel. Kiemelte, hogy nincsenek értéktelen dolgok, csak a megfelelő helyre kell fordulni azokkal. Micsoda érték, hogy a harcálláspont fennmaradhat a jövőnek, így mindenki láthatja hogyan használták régen. Ezt egy jól felépített múzeumpedagógiai program is segíti majd – fejtette ki az igazgató. A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Szolnokon lévő tanszékének hosszú éveken át működő szimulátorát adták át a Reptárnak. – A harcálláspont a katonaság egyfajta eszközrendszere, ami a csapatok mozgását követte, amivel irányították a csatát, vagy amely segítségével stratégiai döntéseket hoztak. Ma már nem magaslati pontokon, hanem leginkább a föld alatt alakítják ki ezeket a helyeket, hogy az ott dolgozó embereket és a birtokukban lévő információt megvédjék – magyarázta dr. Palik Mátyás ezredes, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem, Hadtudományi és Honvédtisztképző Kar Katonai Repülési dékánhelyettese. Arról is szót ejtett, hogy a szimulátor miként került az oktatásba. A magyar légvédelem előremutató fejlődése az ötvenes években kezdődött. A légvédelem huszonnégy órában működő mozgatórugója a harcálláspont, a vadászirányítók képzése viszont csak később kezdődött meg. Nagy kihívás volt a gyakorlati oktatás megszervezése, mivel nem volt megfelelő eszköz, akkor egy második világháborúból fennmaradt radarszimulátorral dolgoztak. Az eszköztárat folyamatosan fejlesztették, bővítették. A nyolcvanas években az itt látható tervtáblák már megvoltak, a radart is akkortájt cserélték le – tekintett vissza a múltra röviden. A jelenleg kiállított eszköz nem sokkal a rendszerváltás utánig működött. Szerettük ezt a berendezést, jó volt rajta dolgozni a maga sötétségével, villódzó fényeivel, akkusztikájával. Ténylegesen olyan emberré tette a hallgatókat, akik a mindennapok kiváló szakembereivé váltak. Több mint ötszáz magyar katonai repülésirányító tanult ezekkel – mutatott körbe a Reptár hangárjában. – A kialakított tárlat a fiataloknak is megmutatja a szakma szépségeit – emelte ki dr. Palik Mátyás. A megnyitót követően Fige János nyugállományú alezredes és Horváth Tímea hadnagy Repülésirányítás régen és most című előadásának jóvoltából az érdeklődők betekinthettek a vadászirányítás rejtelmeibe, a 70-es évektől a NATO csatlakozáson keresztül, egészen napjainkig. Az alkalmazott technikai eszközöket is bemutatták, különös tekintettel a harcálláspontban elhelyezett berendezésekre.

Kiállításmegnyitó a RepTár Szolnoki Repülőmúzeumban Fotók: Kiss János

