Sok dolguk akad most a virágboltok munkatársainak, akik az anyák napi és a ballagási csokrokat készítik. A szolnoki C&L Flora Virág és Dekor Áruház üzletvezetője, Borsos Katalin szerint utóbbiakra most is nagy az igény.

A vírushelyzet alatt az elmúlt két évben elmaradtak a ballagások, ám talán éppen ezért idén nagyon sok rendelést kaptunk virágcsokrok készítésére – emelte ki Borsos Katalin üzletvezető.

– Úgy gondoljuk, bármilyen trend is legyen porondon, a virágcsokrok ajándékozása elengedhetetlen a ballagó diákok és tanáraik részére. Az elmúlt időszakokban azt vettük észre, hogy sokaknak kimondottan fontos, hogy személyre szabott csokrokat csináltassanak. Az itt dolgozó kollégákkal folyamatosan érdeklődünk arról a fiatalról, illetve pedagógusról, akinek kreáljuk a csokrot, hogy minél személyre szabottabbat készíthessünk.

Azonban többször előfordult már, hogy a megrendelő konkrét elképzeléssel fordult hozzánk, mint amilyen például a fekete szín használata a kiegészítőkön.

Bármily’ meglepő, sokan kérik, hogy fekete szalaggal, vagy papírral díszítsük az adott csokrot, hiszen akit megajándékoznak vele, kifejezetten szereti ezt az árnyalatot. Ami a virágkötést illeti, praktikum szempontjából a legtöbben még mindig a hosszúkás csokrot részesítik előnyben, ugyanis könnyebb kézben tartani. Viszont az is előfordul, hogy nem akarják terhelni a számtalan ajándékkal a ballagót, ezért a család összefogásából egy nagyobb, és mutatósabb kerek virágcsokrot kér tőlünk.

– folytatta.

Az ékszerüzletek is felkészültek a ballagási időszakra, hiszen sokan valamilyen különleges ajándékkal szeretnének kedveskedni a végzős fiataloknak.

Vannak, akik gyermekükkel érkeznek hozzánk, hogy együtt választhassák ki az adott ékszert, amit azután csak a ballagás napján adnak át – taglalta a megyeszékhely egyik ékszerüzletének tulajdonosa, Kovács Erika.

– Sokan a legegyszerűbb ékszert keresik, egy finom és vékony karkötőt vagy nyakláncot, esetleg egy ízléses medált. Idén ismét felkapott lett az arany, így a legtöbben abból készült karkötőket vagy nyakláncokat vásárolnak erre a jeles alkalomra.

Népszerű a készpénz és az utalvány

– Az elmúlt években több ballagót is köszöntöttünk a családban – magyarázta a szolnoki Kecskeméti Enikő.

– Így kialakult az a szokás, hogy a virágcsokor és a lufi mellett ajándékutalvánnyal vagy pénzzel lepjük meg a ballagókat. Idén sem lesz ez másként, hiszen a nagyfiam érettségizik, aki egy külföldi nyaralásra gyűjt. Előfordult már olyan is, hogy az egyik rokonunk gyermeke jogosítványt szeretett volna, vagy épp kifejezetten rajongott egy ruhamárkáért, ezért ajándékutalványt vettünk neki az adott üzletbe, hogy megvehesse, amit szeretne.