04.03. 20.19.

Karcagon nem tart eredményvárót az ellenzék



A DK-Jobbik-Momentum-MSZP-LMP-Párbeszéd képviselői Karcagon nem tartanak eredményvárót. Információink szerint a megye 3. választókerületében országgyűlési képviselőjelöltként induló dr. Lukács László György, a Jobbik alelnökeként Budapesten tart majd sajtótájékoztatót.



04.03. 20:10

Megkezdték a levélszavazatok felbontását



A Nemzeti Választási Iroda (NVI) vasárnap este 7 órakor megkezdte az országgyűlési választásra és a népszavazásra hozzájuk érkezett csaknem 140 ezer levélszavazat felbontását és a szavazólapok szkennelését. Szkennelésre - a kézi számolást megelőzően - azért van szükség, hogy a levélszavazatok előzetes eredményét gyorsan közölni tudják. Az NVI összesen 456 ezer levélben szavazót vett fel a névjegyzékbe.



Az NVI hétfőtől a beérkező levélcsomagok külső borítékját bontotta fel, és ellenőrizte a szavazási iratok érvényességét, de a szavazatot tartalmazó, lezárt borítékok felbontásával meg kellett várniuk a vasárnap este 7 órát. Az NVI munkatársai először felbontják a levélszavazatok kis borítékait, majd szétválogatják az országgyűlési választás és a népszavazás szavazólapjait. Ezt követően kezdik meg a szavazatok szkennelését, majd kétszer kézzel is átszámolják a voksokat.



Vasárnap reggelig 225 ezer levélszavazatot adtak le az arra jogosultak, az NVI vasárnap reggelig 140 ezer érvényes szavazási iratot regisztrált.



04.03. 20.00.

A megyei közgyűlés elnöke is megérkezett a Fidesz-KDNP karcagi rendezvényére

Karcagon a Fidesz-KDNP az egyik Széchenyi sugárúti étteremben tartja ma esti eredményváróját. A helyszínen már zajlanak az előkészületek. Most állítják össze a kivetítőt és a tévét, amelyen a jelenlévők majd nyomon követik az eseményeket. Épp most érkezett a helyszínre Hubai Imre, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Közgyűlés elnöke, valamint Hubai Imre Csaba, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke.



04.03. 19.53.

Gulyás Gergely: egy ilyen magas választási részvétel a demokrácia győzelme



A Miniszterelnökség vezetője mindenkinek köszönetet mondott, aki élt az állampolgári jogával. Hozzátette: közel 100 ezer aktivista vett részt a kormánypártok mellett - erről bővebben itt olvashat.



04.03. 19.44.

Már várják a kormánypárt szimpatizánsait Jászberényben



A jászsági Fidesz Jászberényben, az Aranysas Rendezvényházban tartja eredményváró rendezvényét. A helyszínen már zajlik a készülődés, folyamatosan érkeznek a kormánypárt szimpatizánsai.



04.03. 19.37.

Közvélemény-kutató: a Fidesz-KDNP nyerhette a választást

Várhatóan a Fidesz–KDNP nyeri a 2022-es országgyűlési választást, a kormánypártok 121 mandátumot kapnak a Medián felmérése szerint – mondta Hann Endre, a közvéleménykutató ügyvezető igazgatója vasárnap az urnazárást követően, az RTL Klub műsorában.





04.03. 19.34.

A törökszentmiklósi Fidesz irodában jó a hangulat

A megye 4. számú választókerületének kormánypárti képviselőjelöltje a törökszentmiklósi Fidesz irodában tartja eredményváróját. Maga a jelölt, Herczeg Zsolt még nem érkezett meg, de kampánystábjának tagjai már figyelik a kijelzőn a részvételi adatokat. A hangulat jelenleg jó, a várakozók bíznak a győzelemben.

04.03. 19.20.

Megérkeztek a 18:30-as részvételi adatok



Jász-Nagykun Szolnok megyében 18:30-ig a választók 63,41 százaléka (185 428 fő) adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 50 858 (66,87%), a 2. számú választókerületben 45 428 (64,86%), a 3. választókerületben 45 011 (61,00%), a 4. választókerületben 44 131 (60,82%) választópolgár voksolt.



Országosan a választásra jogosultak 67,80 százaléka, 5 216 424 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 18:30-ig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



A fővárosban a szavazók 72,35 százaléka, 927 259 választópolgár adta le szavazatát 18:30-ig.

További részletes adatok: ITT

04.03. 19.13.

Nyolcvanhat külképviseleten befejeződött a szavazás

A Nemzeti Választási Iroda szerint 86 országban fejeződött be a voksolás, ezekben 15 548 választópolgár regisztrált a szavazásra. Az országgyűlési képviselők választásán 8303 választópolgár adta le a szavazatát (53,4 százalék), a népszavazáson pedig 8196-an szavaztak (52,7 százalék) ezeken a külképviseleteken.



04.03. 19.10.

Hivatalosan befejeződött a szavazás

Vasárnap este 7 órakor hivatalosan befejeződött a szavazás az ország 3154 településén és a 23 budapesti kerületben kialakított 10 243 szavazókörben az országgyűlési választáson és a népszavazáson. Azok a szavazni akarók, akik már a sorban állnak, még leadhatják a voksukat. A szavazókörök bezárása után a szavazatszámláló bizottságok hozzákezdhetnek a voksok szétválogatásához és összeszámlálásához.



A szavazatszámláló bizottságok először leragasztják az urnák nyílását, majd több adminisztratív feladatot is el kell végezniük, mielőtt az urnákat felbonthatnák: összecsomagolják az elrontott és fel nem használt szavazólapokat, és jegyzőkönyvben rögzítik a szavazáson megjelentek számát. Csak ezek után bonthatják fel az urnákat, de addig nem kezdik el a szavazókörökből érkező eredményadatok közlését, amíg valamennyi szavazókör be nem zár, az utolsó választópolgár is le nem adta a voksát.



04.03. 19.02.

Nem vizsgálhatja a szeméttelepen talált levélszavazatok ügyét a Nemzeti Választási Bizottság (NVB)



Az NVB 9:4 arányban elutasította Hadházy Ákosnak a levélszavazatok ügyében tett kifogását. Határozatában a testület arra hivatkozott, hogy a választási eljárási törvény Magyarország területére terjed ki, így az NVB hatáskör hiányában nem vizsgálhatja ismeretlenek Románia területén kifejtett tevékenységét. Az eset nyilvánosságra kerülése után az NVI feljelentést tett az ügyben.



Nagy Attila, a Nemzeti Választási Iroda elnöke az NVB ülésén egy jogorvoslat elbírálása során elmondta: eddig az NVI-hez 225 ezer levélszavazat érkezett vissza, az ellenőrzés során 43 olyan borítékot találtak, amelynél a válaszborítékot a Magyar Posta biztonsági okokból, a saját szabályzatának megfelelően átlátszó borítékba csomagolta át. Hozzátette: a posta átcsomagolásait egyelőre nem bontották fel. Megvárják az összes levélszavazat beérkezését, és az összes ilyen átcsomagolt válaszborítékot külön gyűjtik és a jelölőszervezetek delegáltjaival együtt vizsgálják meg és döntik el, a sérülés mértéke hogyan befolyásolja a válaszboríték érvényességét.

04.03. 18.05.

Megugrott a választási részvétel

A legfrissebb adatok alapján országosan a szavazásra jogosultak 62,92 százaléka szavazott 17 óráig. Az arány négy éve, 2018-ban 63,21 százalék volt.



A gyermekvédelmi népszavazáson vasárnap 17 óráig a szavazásra jogosultak 62,23 százaléka (4 787 527 szavazó) adta le szavazatát a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. A fővárosban a szavazók 66,25 százaléka, 849 095 választópolgár adta le szavazatát eddig, Jász-Nagykun-Szolnok megyében pedig 58,46 százalék, azaz 170 955 szavazó voksolt.





04.03. 17.50.

Megérkeztek a 17 órási részvételi adatok

Jász-Nagykun Szolnok megyében 17 óráig a választók 59,24 százaléka (173 230 fő) adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 47 200 (62,06%), a 2. számú választókerületben 42 429 (60,58%), a 3. választókerületben 42 209 (57,21%), a 4. választókerületben 41 392 (57,04%) választópolgár voksolt.



Országosan a választásra jogosultak 62,92 százaléka, 4 840 928 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 17 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



A fővárosban a szavazók 66,82 százaléka, 856 416 választópolgár adta le szavazatát 17 óráig.



További részletes adatok: ITT

04.03. 17.13.

Újra kellett éleszteni egy szavazót Nagykanizsán

A szavazóhelyiségben egy idős férfi választópolgár, aki a szavazólapját még nem vette át, sorbanállás közben rosszul lett és összeesett - írja a Zaol.hu a valasztas.hu információ nyomán. A sorban várakozó orvos végzettségű választópolgár kezdte meg segítséggel az újraélesztést.



A bizottság egy tagja értesítette a szomszédos épületben lévő Katasztrófavédelmi Kirendeltséget. A választópolgár rokona hívta a mentőszolgálatot. A Katasztrófavédelem munkatársai átvették az újraélesztést a mentők megérkezéséig. 10.50 perctől 11.45 percig a szavazást felfüggesztették. A Katasztrófavédelem kiérkezésétől a mentők intézkedésének végéig a bizottság a szavazóhelyiségben volt. A választópolgárok a szavazóhelyiség előtt tartózkodtak. Mivel az urnák és a szavazással kapcsolatos minden irat a teljes intézkedés alatt a szavazatszámláló bizottság látókörében volt, azokat zárolni nem kellett, a voksolás 11.45-től folytatódott.

04.03. 16.23.

Több mint 231 ezren először élhetnek választójogukkal



Több mint 231 ezer választó élhet első alkalommal a választójogával vasárnap az országgyűlési választáson és a vele egy napon rendezett népszavazáson – írja az MTI. Ők azok, akik a 2019-es önkormányzati választás óta váltak nagykorúvá, azaz választópolgárrá. Az első választók nemzeti színű kitűzőt vehetnek át a szavazatszámláló bizottságoktól. A kerek, ezüstös színű szegéllyel ellátott kitűzőn a "Szavaztam!" felirat szerepel. A kitűző valamivel nagyobb, mint egy 50 forintos érme.



Gál Ada Laura bár nem szolnoki, még időben elintézte, hogy a megyeszékhelyen szavazhasson.

– Nem volt kérdés, hogy leadom a voksomat. Úgy érzem, élnem kell azzal a lehetőségemmel, hogy befolyásoljam a szavazatommal a következő évek alakulását – mondta a végzős lány. Hozzátette, azért tartja fontosnak a részvételt, mert a következő négy év alakulása múlik a döntésén.



Gál Ada Laura leadta szavazatát Fotó: Kiss János

04.03. 15.55.

Megérkeztek a 15 órási részvételi adatok

Jász-Nagykun Szolnok megyében 15 óráig a választók 50,51 százaléka (147 724 szavazó) adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 40 142 (52,78%), a 2. számú választókerületben 35 686 (50,95%), a 3. választókerületben 36 141 (48,98%), a 4. választókerületben 35 755 (49,28%) választópolgár voksolt.

Országosan a választásra jogosultak 52,75 százaléka, 4 058 746 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 15 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint.



A fővárosban a szavazók 56,44 százaléka, 723 454 választópolgár adta le szavazatát 15 óráig.

További részletes adatok: ITT

04.03. 14.53.

Meg kell semmisíteni a választók adatairól szóló pártnyilvántartásokat



Legkésőbb vasárnap 16 óráig meg kell semmisíteniük az országgyűlési választáson induló pártoknak és jelölteknek a szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok (választási irodától kapott) adatait. A népszavazási eljárásban a kezdeményező kormány, valamint az Országgyűlésben frakcióval jelentkező pártok igényelhették az adatokat.

Erről bővebben itt olvashat!

04.03. 14.52.

Nem kérdezhetik meg a szavazatszámláló bizottságok, hogy mindkét szavazólapot kéri-e a választó



A szavazatszámláló bizottságoknak a névjegyzék aláíratását és a szavazólapok kiadását mindkét választástípusban semlegesen kell megtenniük - közölte a Nemzeti Választási Iroda vasárnap. Több szavazókörben is előfordult ugyanis, hogy a szavazatszámláló bizottságok megkérdezték a választópolgárt, mindkét választás - az országgyűlési és a népszavazási - szavazólapját fel kívánják-e venni. Az NVI felhívta a jegyzők figyelmét: a szavazatszámláló bizottságoknak kérés nélkül kell biztosítaniuk a választópolgároknak, hogy mindkét választástípus névjegyzéki rovatát aláírhassák.



04.03. 14.29.

Ez a legkisebb és a legnagyobb szavazókör

A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint a legkevesebben Debrétén (11 helybéli és négy átjelentkezéssel szavazó), míg a legtöbben Budapest 2. számú országgyűlési egyéni választókerületében (6139 átjelentkező) szavazhatnak.

04.03. 14.13

Dr. Kállai Mária is túl van a szavazáson

Dr. Kállai Mária Jász-Nagykun-Szolnok megye 1-es számú választókerületének parlamenti képviselője is leadta a voksát Szolnokon.

Forrás: Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő Facebook-oldala

04.03. 13.57

Eddig Jászberény 2. számú szavazóköre bizonyult a legaktívabbnak

Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2. számú választókerületének településein 83 szavazókörben adhatják le voksukat a választópolgárok. 13 óráig a névjegyzékben szereplő választópolgárok (70 042 fő) 39,22 százaléka járult az urnákhoz. A részvételi adatok alapján 13 óráig Jászberény 2. számú szavazóköre bizonyult a legaktívabbnak, ahol a szavazásra jogosultak 48,12 százaléka adta le voksát. Jászberényben délelőtt több szavazókörnél hosszú sorokban álltak az emberek.

Szavazás Jászberényben a 2. számú választókörzetben Fotó: Pesti József

04.03. 13.45

Megérkeztek a 13 órási részvételi adatok

Jász-Nagykun Szolnok megyében 13 óráig a választók 39,39 százaléka (115 200 szavazó) adta le a szavazatát. A valasztas.hu adatai szerint az 1. szavazókerületben 31 489 (41,40%), a 2. számú választókerületben 27 471 (39,22%), a 3. választókerületben 28 023 (37,98%), a 4. választókerületben 28 217 (38,89%) választópolgár voksolt.

Országosan a választásra jogosultak 40,01 százaléka, 3 078 029 szavazó járult az urnákhoz a vasárnapi országgyűlési képviselő-választáson 13 óráig a Nemzeti Választási Iroda (NVI) adatai szerint. Négy évvel ezelőtt 42,32 százalék voksolt 13 óráig.



A fővárosban a szavazók 42,70 százaléka, 547 276 választópolgár adta le szavazatát 13 óráig.

További részletes adatokat ITT találnak.

04.03. 13.20

Novák Katalin is leadta szavazatát



Novák Katalin megválasztott köztársasági elnök is leadta szavazatát az először szavazó fiával, Veres Ádámmal a Farkasréti Általános Iskolában kialakított szavazókörben.

04.03. 13.10

Negyed órán belül ki kell érnie a rendőrnek a szavazóhelyiséghez



A rendőrkapitányságok vezetői gondoskodnak arról, hogy az illetékességi területükön működő szavazatszámláló bizottsági elnökök megkapják a tájékoztatást arról, hogy a rendőröket hogyan lehet gyorsan igénybe venni. A közterületi szolgálatot úgy kell megszervezni, hogy a szavazóhelyiséget érintő segítségkérés esetén az első rendőr 15 percen belül megérkezzen.

04.03. 13.06

Szalay Ferenc is leadta a voksát

Szolnok polgármestere, Szalay Ferenc, az Aba-Novák Agóra Kulturális Központban szavazott.

04.03. 12.53

Pócs János is szavazott már

Pócs János Jász-Nagykun-Szolnok Megye 2. számú választókerületének Fideszes képviselő-jelöltje is leadta voksát Jászapátin. Az országgyűlési képviselő családjával vett részt az országgyűlési választáson és népszavazáson.

04.03. 12.41

Hosszú sorok kígyóztak délelőtt a szavazókörökben

Összesen 25 egyéni képviselőjelöltre adhatja le voksát este 7 óráig Jász-Nagykun-Szolnok megye csaknem 300 ezer erre jogosult állampolgára. Megyénkben összesen 373, Szolnokon 70 szavazókörben várják a választókat, akik ezzel egy időben gyermekvédelmi népszavazáson is elmondhatják véleményüket.