Könnyen megközelíthető helyen, a 32-es főút mellett, Jászberény és Szolnok között félúton, a szászbereki lejárónál található a Sasa Étterem és Kávézó, így az átutazóban lévők is meg tudnak állni, hogy egyenek, igyanak, pihenjenek egyet.

A vendéglátóhely közel két évvel ezelőtt nyitott meg.

Tulajdonosa, a mindössze 25 éves Kőhalmi Dávid, aki szakácsként végzett, és ebben a szakmában is dolgozott, Szolnokon több jó nevű étteremben, és a Balatonon is, ahol tapasztalatokat gyűjtött.

– A vendéglátóhely korábban is üzemelt, de három évvel ezelőtt adódott egy lehetőség, hogy átvegyük. Ekkor jött az ötlet, hogy szakácsként nyissak egy éttermet – idézte fel a kezdeteket Kőhalmi Dávid.

– Teljes átalakításon esett át az épület, létrehoztunk egy körülbelül negyven fő befogadására alkalmas éttermet. Akkor még csak 22 éves voltam, de a családom biztatott, hogy vágjak bele, próbáljam meg, hiszen meg tudom csinálni. Ők adtak erőt, hogy ez majd a későbbiekben menni fog, és látták, hogy ennek van jövője.

Nekik is köszönhető, hogy ilyen sikeresek lettünk, pedig adódtak nehézségek az elmúlt két évben, hiszen a covid alatt nyitottunk, nyáron, és nem sokkal később be is kellett zárnunk.

– Akkor kezdtünk el kiszállítást is vállalni, amire azóta is van lehetőség. Később az áremelkedések okoztak gondot, de reméljük, hogy mindennek hamarosan vége lesz, és teljes gőzzel tudunk tovább menni. Sokan mondták már nekem, hogy ha egy friss vállalkozás kibír egy pandémiát, akkor az már mindent túlél – fűzte hozzá.

Mint megtudtuk, a vendéglátóhelyet mindig is Sasának hívták. Először étteremként működött, majd később szórakozó helyként. Már akkor is nagy híre volt, és mindenki így ismerte, ezért szerették volna megtartani ezt a nevet.

A fiatal tulajdonos abban a látja a Törzshely játékunkban elért sikerük titkát, hogy a környéken nincs más étterem. Így a Sasának köszönhetően a Szászbereken és vonzáskörzetében élőknek nem kell nagyon messzire menniük, hogy egy jót egyenek vagy kikapcsolódjanak. Legközelebb ugyanis csak Szolnokon és Jászberényben található étterem.

Hiába található a főút mellett az éttermünk, nem csárda jellegű, ugyanis kicsit modernebb felfogásban dolgozunk, és nagyon szeretik a környékbeliek, idősek, fiatalok egyaránt

– mondta hírportálunknak Kőhalmi Dávid.

– Aki betér hozzánk, az étlapról választhat, de pizzánk és menünk is van, amit ki is szállítunk, főként Újszászra, Zagyvarékasra, Jászalsószentgyörgyre, de a Törzshely játék óta Szolnokról is nagy lett a kereslet. A kávézónkban ízesített kávék, limonádék közül lehet választani, de a fagylalt sem maradhat ki a kínálatból. Rendezvényeket is lehet nálunk tartani, de kitelepüléses esküvőket is vállalunk, akár 100-150 főig.

Hétvégén általában akkora az érdeklődés, hogy sokszor már asztalfoglalás szükséges ahhoz, hogy be tudjon valaki térni hozzánk.

– Úgy gondolom, az állandó minőség miatt választanak minket az emberek. Főként hagyományos ételeket kínálunk nagy adagban, hiszen vidéken ezeket kedvelik, ehhez vannak hozzászokva, de igyekszünk új köntösbe csomagolni. Ez azt jelenti, hogy próbáljuk úgy felszolgálni, hogy az ne csak egy tál étel legyen, hanem kicsit látványosabb, színesebb – fejtette ki a tulajdonos, aki arról is beszélt, hogy tíz-tizenketten dolgoznak az étteremben, és az egész csapat nagyon fiatalos, lendületes, hiszen ő a legidősebb a maga 25 évével.

– Ez is az egyik titka lehet a sikerünknek, hiszen akik betérnek hozzánk, látják, hogy itt pörgés van, de mindez szakmaisággal és alázattal párosul. A fiatal kollégák, akik nyitás óta itt vannak, kitartóak, felkészültek, és szeretik is ezt csinálni – árulta el Kőhalmi Dávid, aki amellett hogy az étterem tulajdonosa, minden munkakörből kiveszi a részét, tehát nem csak vezeti a vendéglátóhelyet, hanem benne is dolgozik. Időnként szakácsként, de ha kell, kiszállít vagy beáll pincérnek, főként hétvégén, amikor sokan vannak, vagy ha rendezvényt tartanak náluk.

– Ilyenkor beszélgetek a vendégekkel, és azt is szeretem látni, milyen étel kerül eléjük, hogy az olyan-e, mint amit elképzeltem. Lehet, ez a kulcsa a sikernek, hogy én ott vagyok…