– Az ajánlottakat is ketté lehet választani. Vannak a nem kötelező, ingyenes és a nem kötelező, fizetős oltások. Kétéves kor alatt ingyenes a meningococcus C, az agyhártyagyulladást, agyvelőgyulladást okozó megbetegedés elleni vakcina, illetve tizenhárom éves korban a humán papilloma vírus elleni védőoltás. Ez utóbbit már nem mi, házi gyermekorvosok ajánljuk a szülőknek, hanem az iskolai védőnők. Emellett a fizetős oltásokat is megbeszéljük a szülőkkel. Ilyen egyéves kor alatt a rotavírus elleni védőoltás, illetve a meningococcus egy másik típusa, a B elleni, ami a Magyarországon leginkább előforduló fajta. Egyéves kor után kérhető a kullancs-encephalitis elleni oltás, illetve a hepatitisz elleni oltás is, melyet be lehet adatni tizenhárom éves kor alatt. Ennek nagy előnye, hogy már egészen korán védetté válik a gyermek – tájékoztatta hírportálunkat a szakember.

Hozzátette, körzetében sok szülő élt a koronavírus elleni ingyenes védőoltás lehetőségével az öt és tizenegy év közötti gyermekek számára.

Évekkel ezelőtt kötelezővé tették

Míg néhány éve még választható volt, 2019 szeptemberétől már kötelező a bárányhimlő elleni védőoltás is.

Ez mindenképpen hasznos intézkedés volt, mert bár sok szülő úgy gondolta, hogy majd átesik ezen a betegségen a gyermek, ám minden vírus változhat, agresszívabbá válhat az idők során, ahogy láttuk azt a koronavírus esetében is

– hangsúlyozta dr. Tancsik Andrea szolnoki házi gyermekorvos.

Mint mondta, sok gyermeknél magas lázzal és nagyon hosszú felépüléssel jár ez a betegség, emiatt a gyermek immunrendszere jelentősen legyengül, és hajlamos lehet az újabb fertőzésekre. Ráadásul az esetek legalább tíz-húsz százalékban fordulhatnak elő szövődmények, de alapesetben is legalább tíz napot, két hetet eshet ki a gyermek az iskolából, a szülő pedig a munkából.