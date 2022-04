A növények előkészítése már tavaly ősszel megkezdődött, hiszen sok fajtát a cég munkatársai termelnek. Fodor György, a Munkalehetőség a Jövőért Szolnok Nonprofit és Közhasznú Kft. ügyvezető igazgatójától megtudtuk, a virágágyások kialakítása szoros egyeztetésben zajlik a város főkertészével, Boros Zoltánnal.



Közel ötvenezer növényt fogunk kiültetni nyár elején a város különböző pontjaira – tudtuk meg Fodor Györgytől. – Saját telepünkön nevelgetjük a növényeket, melyek ilyenkor még kis palántaként várják a jobb időt. A cserjék a tavaly kandelláberekbe kiültetett futó muskátlikból lettek tovább szaporítva, melyek idén is helyet kapnak a város különböző pontjain. Míg erősödnek a növények, munkatársaink a fák lombkoronájának szépítésével, az ágyások és a körforgalmak talajelőkészítésével foglalkoznak. Összesen huszonkét ágyás található a városban, amelyek mellett a Thököly úton fellelhető két körforgalmat is felújítunk, talajtáplálást végzünk és májusban bevonjuk a virágosítási programunkba.

Az ügyvezető igazgató azt is hangsúlyozta: megkezdték a szolnoki rózsakert munkálatait is, a metszések, és a cserjék rendbetétele már javában zajlik.