Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő ünnepi beszédében kiemelte, hogy százhetven éve kezdte meg működését az első bölcsőde Magyarországon, és 2010. óta államilag elismert ünnep hazánkban a Bölcsődék napja.

– Szolnokon hosszú évekre nyúlik vissza a bölcsődei ellátás, hiszen a Kolozsvári úti bölcsőde 56 éve, míg a Jósika utcai és az Aranyi Sándor úti bölcsőde 43 éve áll a családok szolgálatában. A sajátos nevelési igényű gyermekeket segítő bölcsődét, a Városmajor úton pedig 39 éve alapították – mondta dr. Kállai Mária.

– Több mint 540 kisgyermek jár a város hét bölcsődéjébe, de jelenleg az egész országban, így térségünkben is egy soha nem látott bölcsődeépítési hullám indult el. 2019-ben megújult és bővült Szandaszőlősön a Simon Ferenc úti bölcsőde, valamint nemrég megszépült a Móra Ferenc úti Tavirózsa bölcsőde, és elkezdődött a Temető úton lévő Búzaszem bölcsőde felújítása. A Szolnok környéki településeken új bölcsőde épül Besenyszögön, Rákóczifalván, Rákócziújfalun és Tószegen. Tiszavárkonyban és Zagyvarékason felújították az ott működő intézményeket, és Nagykörűben is nemsokára megkezdődnek a munkálatok.

Mindezek a beruházások több mint három milliárd forintos befektetést jelentenek a jövőbe

– fűzte hozzá.

Péntek Ágnes, az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság vezetője arról beszélt, hogy a bölcsőde kifejezésben szerepel a bölcsesség és a bölcső szó is, de benne van az ott dolgozók szeretete és elhivatottsága is, amivel ezt a pályát viszik a mindennapokban. Ezután felidézte a hazai bölcsődék 170 éves történetét, külön kiemelve dr. Koncz József főorvos fontos szerepét a megyeszékhelyen, aki hozzájárult ahhoz, hogy Szolnok a bölcsődék szakmai központja legyen. Emellett ő kezdeményezte a Bölcsődék napjának bevezetését, valamint megalapította a „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” emlékérmet, amit 2012. óta adnak át a megyeszékhelyen. A főorvos munkáját Zámbó Lajosné szakmai igazgatóhelyettes és sokan mások is segítették.

A „Szolnoki Bölcsődék Szolgálatáért” díjat idén Major Mária, a Búzaszem bölcsőde vezetője és Debreceni István, az Egészségügyi és Bölcsődei Igazgatóság műszaki csoportjának kerti munkása vehette át Fejér Andor alpolgármestertől.