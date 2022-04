A Tehetségbarát Önkormányzat díj létrehozásának célja azon helyhatóságok támogatása, melyek kiemelkedő módon járulnak hozzá a tehetséges fiatalok támogatásához, és példamutató együttműködéseket hoznak létre civil tehetséggondozó szervezetekkel. Ebben az elismerésben megyénkből két település is részesülhetett, Szolnok és Tiszafüred tehetséggondozó munkáját is díjazták. Az elismerés mellé 1,5 millió forintos támogatás is járt.

– Nagy öröm számunkra, hogy magunkénak tudhatjuk ezt a díjat – emelte ki a csütörtöki sajtótájékoztatón Szalay Ferenc polgármester.

– Azt gondolom, Szolnok igyekszik a lehető legtöbbet tenni annak érdekében, hogy támogassa a tehetséges fiatalokat. Számos szervezet és pedagógus segít abban, hogy felkarolja és elindítsa őket a nagybetűs életbe vezető úton. Úgy vélem, hogy a helyi intézmények kellőképp kiemelik azokat a diákokat, akik tehetségesek valamiben.



Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő kiemelte: a tehetséget nemcsak felfedezni, de fejleszteni is kell.

– Nagyon hálásak lehetünk a családoknak, a helyi iskoláknak és a pedagógusoknak, illetve a civil szervezeteknek, melyek nap mint nap támogatják a fiatalokat – fogalmazott.

A tiszafüredi önkormányzat nemcsak szakmailag, de anyagilag és erkölcsileg is támogatja a helyi tehetségek fejlődését.

– Amikor megkaptuk az értesítést, hogy ilyen neves elismerésben részesültünk, hatalmas megtiszteltetésnek éreztük – hangsúlyozta Tiszafüred polgármestere, Ujvári Imre. – Mindez közös sikere a városnak és azon szervezeteknek, amelyeknek szívügye a tehetséggondozás. Kiemelten fontos számunkra a fiatalok támogatása, igyekszünk segíteni tanulmányaikat és az életben való elindulásukat is. A Tehetségbarát Önkormányzat díjjal járó juttatás is komoly segítség ahhoz, hogy bővíteni tudjuk a fiatalokat támogató eszközöket.



Lakhatási támogatást is biztosítanának a fiataloknak

Amikor megfogalmaztuk, hogy milyen tevékenységeket szeretnénk megvalósítani a tehetséggondozás területén, elsők között említettük tanulmányi ösztöndíjak bővítését, illetve a támogatási összegek megemelését – emelte ki Ujvári Imre, Tiszafüred polgármestere.

– Ezek megpályázására egy évben kétszer van lehetőségük a diákoknak. Ennek összege 5000 forint/hónap, azonban bízunk benne, hogy az elnyert összegből lehetőségünk adódik ezt megemelni. Az ösztöndíjak mellett terveink között szerepel még azt is, hogy lakhatási támogatásokat biztosítsunk a fiatalok számára, illetve az idén átadott Ifjúsági és Közösségi Ház eszközparkjának a bővítését is fontosnak tartjuk, ugyanis sok diáknak lehetőséget biztosít korrepetálásra, internet-hozzáférést és szabadidős tevékenységeket is biztosít.