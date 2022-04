Szerdán a Gyűjtse a milliókat elnevezésű nyereményjátékunk kapcsán egymillió forinttal gazdagodhatott egy kunszentmártoni nyugdíjas, Andrási Kálmánné. A március végén befejeződött játékban azok az olvasóink vehettek részt, akik előfizetéssel rendelkeznek, illetve a játék szabályainak megfelelően jártak el.

Andrási Kálmánné évtizedek óta lelkes olvasója az Új Néplapnak, így nem okozott számára nehézséget a játékban való részvétel.Hihetetlenül meglepett a nyeremény, hiszen a legjobb tudomásom szerint több ezer ember foglalkozott a vele – mesélte meglepődve Andrási Kálmánné.

A tavaly ősszel kezdődő játékban bizonyos időközönként figyelni kellett a szelvényeket, melyre fel kellett ragasztgatni az egymilliót ábrázoló kis címkéket, így ezeket felragasztottam, s mikor az öt összegyűlt, adatokkal együtt elküldtem. Viszont olyan szerencsés helyzetben vagyok, hogy már többször is nyerhettem az Új Néplap játékaiban. Nagyon régen például a táncdalfesztiválon járhattunk, illetve olyan is előfordult, hogy egy szilveszteri vacsorán vehettünk részt férjemmel, sőt még a lányunk is nyert egy tévét az egyik régebbi játékkal.

– folytatta.

A kunszentmártoni Andrási Kálmánné és férje idén ünnepelte ötvenedik házassági évfordulójukat is, ennek kapcsán mesélt arról is, miként kezdik a közös reggelt férjével.

Amióta az eszemet tudom előfizetők vagyunk, jómagam minden reggel átfutom az újságot, aztán félreteszem és később, -az ebéd elkészítése után- tüzetesebben megnézem a benne rejlő anyagokat

– folytatta mondanivalóját a kunszentmártoni nyugdíjas. A férjem sem tesz másként, ugyanis az újság elolvasása után el sem lehet venni a kezéből a keresztrejtvényt, képes teljesen belemerülni a megfejtésekbe.

Gyermekeit és unokáit is szeretné támogatni a megnyert összegből, hiszen több jövőbeli tervük is akad.Első sorban gyerekeinket szeretnénk segíteni, hogy a nyaralásukat támogathassuk – taglalta a Andrási Kálmánné. Illetve a legidősebb fiú unokámnak most lett használt autója, a középső unokám pedig éppen ma vizsgázik vezetésből, ezért nagyon izgulunk érte, hiszen támogatni akarjuk majd őt is, hogy autót vehessen magának. Mindezek mellett nagyon sok tennivaló akad otthonunkban, ugyanis egy nagy kertes házban élünk. A ház szigetelésére sajnos nem elég ez az összeg, azonban több olyan munka van a ház körül, melyre szívesen szánunk némi összeget.

– mondta.