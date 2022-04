Nagyon megtisztelő az a bizalom, amivel a választókerületben élők kitüntettek, ilyen magas támogatásban még egyetlen országgyűlési képviselő sem részesült, mint én – kezdte F. Kovács Sándor.

– Bízom benne, hogy ezt az eddig elvégzett munkámnak köszönhetem, annak, hogy településről településre járva mindig igyekeztem segíteni, és ezt teszem a következő négy évben is, hiszen a munka folytatására kaptam megbízást. Arra, hogy azt, amit közösen elkezdtünk, közösen tudjuk folytatni. Mára nagyon jó kapcsolatot alakítottam ki a településvezetőkkel, a lakosokkal, mivel az elmúlt négy évben akár egy ünnepen, rendezvényen az itt élők negyven százalékával személyesen is találkoztam. Mert számomra fontos, hogy ne csak a kampányban, hanem a választások közötti időszakban – az örömökben és bánatokban, a sikerekben és olykor sajnos a kudarcokban – is együtt legyek a körzetemben élőkkel.

– Mire a legbüszkébb, ami az ön közbenjárásával fejlődött a térségben?

– Nem tudok kiemelni egy-két sikert, mert nincs olyan település, ahol a Magyar Falu Programból akár konyha, bölcsőde, óvoda, iskola, orvosi rendelő ne újult volna meg. Az egyház részéről a temetőket emelném ki, de épp olyan fontosak az önkormányzati lakások, csatornahálózatok fejlesztése és a munkahelyteremtő beruházások is.

Az a jó, hogy vannak folyamatban lévő ügyek, cégek érkeznek a Tisza-tó térségébe. Sok munkahely létesült, így azt gondolom, jól haladunk.

– Örülök annak, hogy gyors tempóban fejlődik az úthálózat, ami nem jelenti azt, hogy a végére értünk a felújításoknak – legalább négy-öt olyan útszakasz van, amit ezen ciklus elején meg kell oldani. De, aki nyitott szemmel jár, az látja, hogy évről évre dolgozzuk le azt a több évtizedes hátrányt, ami jellemezte ezt a térséget. Látványos a fejlődés a településeken: családi házak újulnak meg, sokan alapítanak helyben családot. Bölcsődék is épülnek, ami azt jelenti, egyre több olyan fiatal vállal gyermeket, akik biztos munkahellyel rendelkeznek.