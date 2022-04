Tiszasüly is csatlakozott a Településfásítási Programhoz, melynek keretében harminc platánfát kapott a falu. A növényeket a Föld napja kapcsán szervezett akcióban ültették el a napokban.

Nagy Richárd polgármester elmondta, jelentős fásításba kezdtek, az idei évre összesen százötven fa elültetését tervezik a közterületeken. Jut új fa az iskolához, a művelődési ház előtti területre, a Móra Ferenc parkba, de a belterületen lévő úgynevezett Vájkos-tó mellé is. Tavaly is ültettek egy díszfasort, ám azok közül néhány példány kipusztult, ezeket is pótolják, valamint a múlt évben illegálisan kivágott harminc fát is újratelepítenék.