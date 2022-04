– A központunk esetében abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a TOP Plusz pályázatának segítségével – számításaink szerint maximum nyolcvanmillió forint értékben – további fejlesztéseket tudnánk ezen a területen elvégezni – számolt be a tervekről Bander József polgármester.

Mint mondta, korábban már történtek itt átalakítások, tavaly ősszel ugyanis kilencszáz négyzetméter újult meg, tízmillió forintos önerőből. Ennek során a buszfordulóban aszfaltoztak, rendezték a padkákat, illetve zöldfelületet is kialakítottak, mintegy hétszáz négyzetméteren. Ezeket az átalakításokat folytatnák tovább a piac fejlesztésével.

– Terveink szerint egy olyan árusítóhelyet alakítanánk ki, amelyhez kapcsolódna vizesblokk is. A mostani TOP Plusz-os pályázatok segítségével azt tervezzük, hogy ezt a területet úgy tesszük rendbe, hogy egyben kiszolgáljuk az autóbusz-végállomás funkciót is, de ami még fontosabb, hogy a piacterünk és a pihenőparkunk is végleges formát öltsön.

A piac négy fedett árusítóhelyet kapna, a park részen pedig egy olyan sétáló- és pihenésre szolgáló területet alakítanánk ki, amely a várakozást is megkönnyítheti

– tette hozzá a település vezetője.

Mint elmondta, a jelenlegi fedett buszmegálló mögött kapna helyet egy új épület, melyben egy női, egy férfi, illetve egy mozgáskorlátozottak részére kialakított mosdó is lesz majd. Mivel a település közlekedésében fontos változás történt az M4-es, illetve az ahhoz kapcsolódó Tiszapüspöki–Szajol összekötő út építésével, ezért az önkormányzat két hónapja felkereste a Volánbusz Zrt.-t.

– Az elkészült szervizút hat kilométerrel rövidítette le az utat Szolnok felé, ezért lenne előnyös, ha az autóbuszok útvonala is követné ezt a változást. Tisztában vagyunk azzal, hogy egy meghatározott közbeszerzési rend alapján alakul ki minden évben a menetrend, amely ez évben már megszületett. Ezért a jövő évi változtatások érdekében levélben fordultunk a Volánbuszhoz. Azzal a kérdéssel, hogy mi a szándékuk a Tiszapüspöki és Szolnok közötti közösségi közlekedéssel. Érthető okok miatt szeretnénk, ha távolságban és időben is rövidebb lenne az út. Erre vonatkozóan várjuk a válaszukat, reméljük, hogy a jövő évi menetrendbe ez a logikus változtatás bekerül – mondta Bander József polgármester.