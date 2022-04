Kora délutántól legnagyobb számban és eséllyel az Alföldön várható zivatarok (helyenként akár heves zivatarok) kialakulása, de a Dél-Dunántúl keleti részein sem kizárt egy-egy cella előfordulása – olvasható a met.hu-n. Az Észak-Alföldön még szerda éjjel is aktív lehet a légkör, majd lecsengenek a zivatarok. Szerdán a zivatarokat viharos kifutószél (60-90 km/h), felhőszakadás (ált. > 20-25 mm, de helyenként 30-40 mm is lehet) és jégeső is kísérheti.