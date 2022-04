– Április harmadikán arra kapott felhatalmazást a választóktól, hogy tovább dolgozzon a Jászságért. Az elkövetkezendő időszakban mire helyezi a hangsúlyt a képviselői munkájában?

– Tizenkét év országgyűlési tapasztalat van mögöttem eredményekkel, az emberek és az önkormányzatok a szó legszorosabb értelmében való képviseletével.

Az emberek mérlegeltek, és úgy a kormány, mint a személyes megítélésem kapcsán a folytatásra adtak felhatalmazást, sőt, eddig soha nem látott mértékű támogatást.

– Hogy látja, melyek ma a legfontosabb fejlesztések a térségben, amelyek leginkább előreviszik a Jászság gazdasági életét?

– Úgy vélem, folytatni kell az infrastruktúra-fejlesztéseket és a gazdaság megerősítését szolgáló támogatások lehetőségének biztosítását. Meggyőződésem szerint vidéken élni jó. A Jászságban van munka, van megélhetés, erősíteni kell az oktatás, a kultúra, a sport és a turizmus szerepét. Ez kell ahhoz, hogy az itt élők soha ne akarjanak innen elmenni, és akár más régióból is szívesen válasszák a Jászságot otthonuknak.

– Jászberényben régóta égető téma a Malom központ ügye. Hol tart jelenleg a projekt, és van-e remény arra, hogy befejeződik a beruházás?

– A jászberényi emberekért, a vállalkozásokért, ahogy eddig is, úgy a jövőben is mindent meg fogok tenni. Az önkormányzattal való együttműködés olyan, mint a szerelem: egy kevés, három meg sok, kettő kell hozzá. A választás előtti héten hirdettek meg a TOP Plusz projekt keretén belül egy 2,5 milliárd forintos támogatást Jászberény részére.

Ezt követően a polgármester nyilatkozata az volt, hogy Jászberény csak Pócs János leváltásával nyerhet.

– A lakosság viszont eddig soha nem tapasztalt Fidesz támogatásról döntött a városban. Ez számomra kötelezettség és felelősség egyaránt Jászberény támogatására, és hiszem, hogy üzenet a polgármesternek is az együttműködésre. Reméltem, hogy a városházán a mandátum átadásakor erről is tudunk beszélni, de sem a polgármester, sem az alpolgármester, sem a jegyző nem jelent meg.

– Mik a tapasztalatai az orosz-ukrán háború lokális gazdasági hatásaival kapcsolatban? Elsősorban annak tükrében, hogy választókerületében jelentős ukrán munkaerőt foglalkoztatnak a cégek.

– Azt gondoltam, hogy a Jászságban lévő jelentős munkaerőhiányt ez a végtelenül sajnálatos háború befolyásolja, de épp ellenkezőleg, sok férfi hazament, mondván, hogy neki most az az első, hogy védje a családját és a hazáját.

– Milyen kiemelkedő kezdeményezések, lakossági akciók indultak a Jászságban az ukrajnai menekültek megsegítésére?

– Úgy az önkormányzatok, mint a lakosság kiemelkedő adománygyűjtő akciókat szervez, amelyben magam is részt veszek. A képviselői irodába is folyamatosan érkeznek adományok. Ezenkívül több jászsági vállalkozás biztosít (szálloda és munkásszállás adottságait kihasználva) családoknak lakhatást. Magam is minden lehetőséggel és személyes támogatással segítem, és segíteni fogom őket a jövőben is.