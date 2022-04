Idén eddig egyszer volt rá szükség. Januárban a szolnoki Verseghy úton, egy használaton kívüli épület kapott lángra, és sajnos egy ember életét vesztette. Az eljárás feltárta, hogy egy égve hagyott cigarettacsikk okozta a tragédiát.

Tűzvizsgálati eljárás azokban az esetekben indul, ha a tűzesettel összefüggésben bűncselekmény gyanúja merül fel, ha annak következtében haláleset történik, ha a riasztási fokozata hármas vagy magasabb kategóriába sorolható, illetve ha a hatóság vezetője szakmai szempontból indokoltnak tartja – tudtuk meg Németh Ádám megyei katasztrófavédelmi szóvivőtől.

A kiérkező tűzvizsgáló helyszíni szemlét tart, ami két részre tagolható. A statikus szemle során a szakember rögzít minden egyes elemet megtalálási állapotban, fényképpel, videóval, leírással, rajzzal. Ezt követi a dinamikus szemle, a tárgy­vizsgálat. A tárgyakat megmozgatva próbálják beazonosítani, hogy hol keletkezhetett a tűz. A hatóság törekszik az eredeti állapot rekonstruálására. Ha látnak például égésgyorsító használatára utalást, vagyis éghető folyadékot locsoltak ki a helyszínen, esetleg túl nagy intenzitású volt a tűz, a tárgyból mintát vesznek, és elküldik a katasztrófavédelmi kutatóintézet laborjába.

Jász-Nagykun-Szolnok megyében húsz és harminc közé tehető azon káresemények száma, melyek során a katasztrófavédelemnek tűzvizsgálati eljárást kell lefolytatnia – válaszolta hírportálunk kérdésére Németh Ádám. Tavaly huszonöt, 2020-ban pedig huszonkét alkalommal volt erre szükség. Idén eddig egy esetben kellett tűzvizsgálati eljárást lefolytatni megyénkben. Januárban egy használaton kívüli épületben nagy mennyiségű hulladék kapott lángra. A tűzoltók a beavatkozás során egy embert találtak az épületben, akin sajnos már nem lehetett segíteni. Az esettel kapcsolatban indított tűzvizsgálati eljárás feltárta, hogy egy égve hagyott cigarettacsikk okozta a tüzet, mely végül a tragédiához vezetett – fűzte hozzá a szóvivő.

A jogszabály szerint hatvan nap áll a tűzvizsgálók rendelkezésére egy ügy lezárására, de vannak olyan esetek, amikor ezen túlnyúlhat a munkájuk. Összetettebb, bonyolultabb ügyek alkalmával kamerafelvételekre, tárgyi bizonyítékok begyűjtésére, lefoglalásokra, tanúk meghallgatására, további szakértők bevonására is sor kerül.

Németh Ádám arról is beszélt hírportálunknak, hogy a tűzoltószakma és ezen belül a tűzvizsgálat nem könnyű feladat, életen át tartó tanulást, fejlődést igényel. Vannak olyan esetek, melyek lelkileg megviselik az állományt. Összeroncsolt autóból kimenteni a sérülteket, megégett emberek látványa, továbbá a gyermekekkel történt tragédiák, mind-mind olyasmi, amit nem könnyű feldolgozni. Mint megtudtuk: sokat segít az esetek feldolgozásában a csoportpszichológia, azaz, hogy a beavatkozás után, a laktanyába érve megbeszélik az esetet. Ha ez nem lenne elég, kirendelhető pszichológus akár az egész csoport számára.



Ezért nincs hivatásos női lánglovag

Németh Ádám arra is rávilágított, hogy miért nincs női tűzoltó. A fizikális (olyan eszközöket, gépeket is használ a tűzoltó, melyekről kimutatták, hogy nők számára kifejezetten nem javasolt egészségügyi okokból), pszichés megterhelés, a több mint húsz kilós súlyok, és nem utolsósorban a laktanyák kialakítása (közös tusoló, alvóhely) nem teszi lehetővé, hogy a gyengébb nem képviselői is klasszikus „vonulós” lánglovagok legyenek. Önkéntes tűzoltóként azonban számos hölgy tevékenykedik.