– Habár kétségkívül a pozitív eredmény a legfontosabb, azért tekintsünk vissza egy kicsit a kampány időszakára! Hogyan látja az április 3-a előtti heteket?

– Hihetetlenül mozgalmasnak. A jelölésemtől számítva viszonylag kevés volt az idő. Különösen azért érzem így, mert egy új dolog előtt álltam. Polgármesterként már van tapasztalatom, rengetegen ismernek, sokakkal vagyok kapcsolatban, de a kampány fő célja az volt, hogy a térség többi településén is minél jobban megismerjenek az ott élők. Találkoztam a polgármesterekkel, akiket természetesen már régóta ismerek, és igyekeztem lehetőséget teremteni minél több beszélgetésre a lakossággal is. Rövid volt az idő, így meglehetősen feszített volt a két hónap programja.

Szerencsére kedvezőek voltak a benyomások, egy-két esetet leszámítva pozitív visszajelzéseket kaptam az emberektől.

– Ahogyan végül a választási eredmény is pozitív lett.

– Igen, amiért nagy köszönettel tartozom a választópolgároknak és mindenkinek, aki segített a kampányban. Természetesen végig bíztunk a sikerben, de most már elmondhatom, hogy én magam és a környezetem is sokkal szorosabb eredményre számított. Nem várt különbséggel sikerült megnyerni a választást, ami még öröm­telibbé teszi számomra a sikert. Ez mutatja, hogy a térség lakossága számít rám és bízik bennem. Ezt a bizalmat meg kell hálálnom, ezen fogok dolgozni.

– Elkezdődött a munka?

– Most még polgármesterként is vannak feladataim. Bizo­nyos dolgokat még el kell végeznem, be kell fejeznem, hogy aztán átadhassam az önkormányzat vezetését.

Május 2-án lesz a parlament alakuló ülése, utána teljes mértékben a képviselői tevékenységemre fogok koncentrálni.

– Mik lesznek a legfőbb céljai munkája során?

– A térségben lévő huszonhárom településen élők érdekeinek képviselete, és természetesen a városok, de főleg a falvak fejlesztése. Utóbbihoz nagyon fontos cél a források megszerzése. Igyekszem majd egyensúlyt teremteni, mindent megteszek, hogy az összes településre jusson fejlesztési forrás. Mindezek érdekében természetesen tartom a kapcsolatot a polgármesterekkel, felkeresem őket, hogy átbeszéljük a feladatokat, a prioritásokat, már most számos konkrét terv megfogalmazódott. Nagyon fontos lesz a munkám során az, hogy a településeken működő civil szervezetekkel, valamint meghatározó gazdasági szereplőkkel is meglegyen az összhang, működjön az együtt gondolkodás.