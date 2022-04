A mért adatok nemcsak az interneten figyelhetőek, hanem a lakosoknak helyben is információkat biztosítanak a hőmérsékletről, csapadékintenzitásról, páratartalomról vagy éppen a szél erősségéről.



Hegyes Zoltán polgármestertől megtudtuk, az utóbbi időben egyre több meghibásodás történt, és funkciót is vesztett az eszköz.

A nemrég érkezett új berendezéseket már be is szerelték, így ismét pontos adatok állhatnak rendelkezésre.