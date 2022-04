Tiszasülyön évek óta a könyvtári dolgozók gondoskodnak a húsvéti díszítésről. Az intézmény előtti parkban állították fel az óriás tojásokat, melyek közül a legnagyobb több mint 1,6 méter magas. A tojásokat korábban saját kezűleg készítették, festették a könyvtárosok, a felhelyezett motívumok kiválasztását hosszas keresgélés előzte meg.

A gyerekek hamar felfigyeltek a látványosságra, hiszen a szomszédságukban van a játszótér és a közelben található az iskola, óvoda is. Sokan szelfiznek, fényképezkednek a dekorációval. A falu tojásfájára pedig kicsik-nagyok egyaránt hordták a hímes tojásokat.

Tiszasülyön sokan szelfiznek, fényképezkednek a dekorációval Fotó: Beküldött fotó

Csataszögön tavaly varázsoltak először húsvéti hangulatot a faluközpontban. Önkormányzati dolgozók készítettek látványos nyuszifigurákat szalmabálákból. A jókora tapsifüleseknek nagy sikere volt, sokan szelfiztek velük a parkban. Idén óriás répákat is kaptak, továbbá szalmabálából kikandikáló nyúlhátsókat is megformáztak.

Csataszög központját is húsvéti „köntösbe” öltöztették Fotó: Beküldött fotó

Újszászon már évek óta a magukat Egyszemélyes Civil Csoportnak nevező önkéntesek gondoskodnak róla, hogy az ünnepek közeledtével húsvéti díszbe öltözzön a város főtere. Nem volt ez másképp idén sem, így a településre látogatók számos tojás- és különféle technikával készült nyúldekorációval találkozhatnak a téren elszórva. A húsvéti arckivágásos fotóparaván és a majdnem embernagyságú tapsifüles Czétényi Andrásné keze munkáját dicséri. Biztosan idén is nagy kedvence lesz gyerekeknek és felnőtteknek egyaránt, akik már tavaly is vidáman fotózkodtak a téren felállított dekorációkkal, de a szalmabálából készült nyúl fiú és nyúl lány is jól mutat majd a fényképeken. Csütörtökön délelőtt pedig a tojásfát is feldíszítették a városban élők által készített hímes vagy egyéb technikával készült kifújt tojásokkal.

Újszászon nagyon népszerű az arckivágásos fotóparaván Fotó: Beküldött fotó

Jászapátin már hagyomány, hogy a polgármesteri kabinetiroda szervezésében húsvéti hangulatba öltöztetik a városközpontot. A körforgalmat ezúttal is óriás piros tojások, fából és szalmából készült nyuszik, tojásfák díszítik. Nagypénteken vidám tojáskeresésre és tojásfadíszítésre várták a parkba a gyerekeket és az alkotni vágyó felnőtteket.