Már most érdemes kihelyezni a különféle darázscsapdákat

Veszélyesek lehetnek, és kárt okozhatnak az épületben is a nyáron megszaporodó darazsak. A királynő, illetve a kolónia megmaradt tagjai ezekben a hetekben keresnek új fészket, így érdemes már most elkezdeni a védekezést, különböző darázscsapdákkal. Ez azért fontos, mert őszre az állomány száma akár tízezerre is felszaporodhat, ilyenkor pedig már kizárólag szakember segíthet, akiket ma már a katasztrófavédelmen keresztül is meg lehet találni.

Fotó: Illusztráció/Shutterstock

– Genetikai adottságai révén kizárólag a királynő lenne képes áttelelni, ám az utóbbi időben, az enyhe telek miatt azt tapasztaljuk, átvészelik a hidegebb időszakot a darázscsalád más tagjai is, ezért vannak egyre többen – mondta Molnár Ferenc, az Országos Magyar Méhészeti Egyesület megyei szaktanácsadója. A darázsbefogásban is jártas szakember azt tanácsolja, már most érdemes kihelyezni a különböző darázscsapdákat. – Idén már láttam olyan rejtett fészket, amelyben áttelelt a darázscsalád. Nem pusztultak el télen, hiszen nem volt elég hideg. Vagyis úgy gondolom, idén sok darázsra számíthatunk. Ám most még lényegesen kisebb a létszámuk, és ha a királynőt is el tudjuk kapni, megakadályozhatjuk, hogy az a kolónia felszaporodjon őszre. Ez azért fontos, mert szeptemberre akár több tízezres egyedlétszám lehet egy fészekben – hangsúlyozta a szaktanácsadó. Mint mondta, bár évek óta egyre több a darázs, ám tavaly kevesebb riasztás érkezett hozzá a korábbiakhoz képest. Ez úgy véli, az elmúlt évi hosszú hűvös tavasz miatt lehetett, mely sem a méheknek, sem a darazsaknak nem kedvezett. Mint megtudtuk, Magyarországon két darázsfajta terjedt el leginkább, a francia és a német darázs. Míg a francia a cserepekre épít tenyérnyi fészkeket, a német hatalmas kolóniát építhet, ehhez kedvenc helye a régebbi építésű házak padlása és mennyezete közötti légüres tér. A sárléc födémszerkezetet nagyon kedvelik, a két réteg közötti hőszigetelésre szolgáló térbe fészkelnek a legszívesebben. – Arra lehetünk elsősorban figyelmesek, hogy előbb-utóbb látjuk majd a nagy mozgást a fészek körül. Régebbi típusú, saralt padlás esetében a mennyezeten beázásra utaló foltok jelenhetnek meg, holott tudjuk, a tetőnk egyébként jó állapotban van. Emellett a zajok is utalhatnak a jelenlétükre, ahogy ugyanis nő a darázskolónia, és folyamatosan rágnak, este, a csendben hallható a morajlás – mondta arról, hogyan ismerhetjük fel, ha hozzánk is beköltöztek a darazsak. Molnár Ferenc szerint a társasházaknál ugyan nem jellemző, de előfordulhat a darazsak jelenléte. A betont és a téglát nem képesek szétrágni, ezekben az esetekben inkább valamilyen építési hiányosság miatt költözhetnek be. A szakember azt tanácsolja, ne nyúljunk a fészekhez, hiszen nem tudhatjuk, allergiásak vagyunk-e a méregre, több száz szúrás pedig még egy egészséges emberre nézve is életveszélyes lehet. – Egyedül semmiféleképpen ne próbálkozzunk, még darázsirtó spray-vel sem! Általában ugyanis a kijárattól két-három méterre van a fészek. Több flakon drága darázsirtót kifújhatjuk, ám ezzel csak az épp ott tartózkodó két-három rovart tudjuk megsemmisíteni, de a kolónia szempontjából nem okozunk kárt – hang­súlyozta. Az Országos Magyar Méhészeti Egyesület egyébként minden évben frissített listát ad le a katasztrófavédelemnek, kik azok a legközelebbi szakemberek, akiket a problémával érintettek, felkereshetnek. Nemcsak darázsbefogás esetén, de például akkor is, ha egy eltévedt méhraj száll le a kertünkben, ami már májusban, a rajzás miatt előfordulhat.

Ilyen esetre is köthetünk biztosítást Hazánkban már régóta létezik olyan biztosítási csomag, amely tartalmazza a darazsak okozta károk, vagy a darázsfészek eltávolításának költségének fedezetét is – tudtuk meg Tóth Róberttől, a szolnoki Bróker Royal Kft. ügyvezetőjétől. Mint mondta, megéri ez a fajta biztosítás, hiszen a befizetett összeg töredéke, vagyis pár száz forint ahhoz a húsz–harminc, vagy akár százezer forintos kárhoz képest, melyet a darazsak okozhatnak. A biztosító a legtöbb esetben akkor fizet, ha az életminőséget befolyásoló problémáról van szó.

