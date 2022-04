A szakértők azt javasolják, hogy amikor a napi átlaghőmérséklet hét fok alá csökken, a biztonságos közlekedés érdekében cseréljük le „télire” az abroncsokat az autónkon. Ha pedig újra e fölé emelkedik, a gumikat érdemes visszacserélni a nyári szettre. Ennek az az oka, hogy a téli abroncs jobban kopik nyáron. Ez a nagyobb tapadás miatt fordul elő, mely miatt megnő az üzemanyag-fogyasztásunk is. Ráadásul a téli gumi nyáron, nedves felületen bizonyítottan rosszabbul viselkedik kanyarodásnál, és a fékút is hosszabb.

– Ebben az évben a tradicionális március 15-e előtti héten már megkezdődött a nyarat hozó „első fecskék” időpont-foglalása a műhelyünkben – szólaltattuk meg abroncsváltás ürügyén Péli Henriket, a nevével fémjelzett családi gumiszerviz vezetőjét.

Március első harmadától kezdődően május végéig megállás nélkül a járművek gumicseréjén fáradozunk. Az „üzemszünetekben” viszont kevesebb ez a fajta szolgáltatásunk, inkább az abroncsok javítása miatt jelentkeznek be hozzánk

– mondja el éves munkabeosztásuk ütemtervét a műhelyfőnök.

Péli Henrik az általános információkat is sulykolja. A „hét fokos” mítosz nem csupán legenda. A gumigyártók is erre a hőmérsékleti pontra „lövik be” termékük ideális állapotát. A hét fokos napi átlaghőmérséklet mellett már valóban nincs szükség a téli gumikra, így a meleg napok beköszöntével elérkezik a csere ideje. A téli abroncsok lágyabbak, mint a nyáriak, könnyebben túlmelegszenek, így kevésbé tapadnak a meleg aszfalton, valamint jobban is kopnak. Emellett a télen hasznos, sűrűbb abroncsmintázat miatt sokkal kisebb a tapadó felületük, mint a nyári gumiknak.

Egy gumiabroncs átlagosan 40-60 ezer kilométer futás alatt használódik el teljesen, ezért a nyári gumik felszerelése előtt érdemes megvizsgálni a mintázat profilmélységét, és 3 milliméter alatt már inkább új abroncs vásárlása javasolt a régi, kopott gumi felhelyezése helyett.

Persze, sokan alkalmaznak ma már úgynevezett négyévszakos abroncsot, amely akkor váltja ki az oda-vissza cseréket, ha az adott jármű kevesebb kilométert fut az átlagnál – magyarázza a gumiváltás hasznosságát a szolnoki szerviz vezetője.

– A szabály 1,6 milliméteres barázdamélységet ír elő, mi azonban már 3 milliméternél szólunk a tulajdonosnak, hogy érdemesebb lenne inkább egy új szettet vásárolni. Ezekre a gumikra legártalmasabban az UV-sugárzás és a napsütés hat, átlagos használat mellett élettartamuk nagyjából tíz év – mondja Péli Henrik.

Nem csupán a gumikra érdemes ugyanakkor figyelni, hanem az autó szervizelésénél a felfüggesztés megfelelő beállítására is. Egy rosszul beállított felfüggesztés ugyanis jelentősen megrövidítheti abroncsaink élettartamát.